Les deux leçons que « The Rock » a apprises de son père

Dans une vidéo publiée le 30 août sur Instagram, l'acteur américain a partagé deux leçons qu'il a retenues de sa relation avec son père, invitant au respect et à la franchise.

Dwayne Johnson est un acteur très apprécié. Celui que l’on surnomme « The Rock » a un sourire aussi grand que sa carrure démesurée, et se distingue par son humour et sa sympathie. Particulièrement actif sur les réseaux sociaux, la star de Jumanji et de Fast et Furious aime échanger avec sa communauté d’abonnés, ce qui le rend accessible.

Dernièrement, c’est sur Instagram que l’acteur s’est exprimé à l’occasion de l’anniversaire de la mort de son père, fin août. Il a ainsi répondu à la question suivante : « quelle est la plus grande leçon que j’ai apprise de mon père ? » Mais non content d’en donner une, The Rock livre deux choses importantes qu’il a retenu en grandissant au contact de son père, malgré une relation qu’il qualifie parfois de « compliquée ». Dans un langage familier qui lui est propre, le colosse répond sans ambages, en allant droit au but.