Oui, Dieu aime les chefs d’entreprise

Dans sa chronique hebdomadaire qu’il inaugure cette semaine, le président des Entretiens de Valpré, François Mornière, revient sur le message du pape François aux chefs d’entreprise français. Comment se persuader que les entrepreneurs sont aimés de Dieu, alors qu’ils sont si souvent décriés ?

L’université d’été annuelle du Medef, qui s’est déroulée les 28 et 29 août, a été marquée par une lettre du pape François lue par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, adressée à cette occasion aux chefs d’entreprise français, en ouverture de l’événement. Après le président ukrainien Volodymyr Zelensky en invité superstar l’année dernière, place donc à la doctrine sociale de l’Église, à l’évocation de l’entrepreneur, cheville ouvrière du bien commun, créateur d’emploi, parfois écrasé par les difficultés économiques, dépositaire du capital humain de l’entreprise. Le Pape a évoqué rapidement la figure de saint Joseph le charpentier, et il est vrai que les évocations économiques ne manquent pas non plus dans le Nouveau Testament. Le texte pontifical nous pose en fait cette question : comment se persuader vraiment que les entrepreneurs sont aimés de Dieu, alors qu’ils sont si souvent décriés ?

Le chemin de Zachée

L’Église n’a aucun contentieux avec eux, et il faut faire la distinction entre eux et l’idolâtrie de l’argent et de manière sous-jacente avec le monde des affaires, illustré par leurs représentants que Jésus a chassé du Temple. L’entrepreneur est même appelé à la sainteté ! Deux personnages peuvent nous aider à comprendre le chemin à suivre. Pensons tout d’abord au petit et riche Zachée de Jéricho, ville commerçante, qui cherche à rencontrer Jésus malgré les obstacles : sa taille, et la foule hostile. C’est d’abord cette démarche volontaire qui est éclairante, que Jésus observe, et qui déclenche ensuite le dialogue.