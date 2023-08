Parmi les 1,5 million de jeunes qui se sont rendus à Lisbonne pour les JMJ du 1er au 6 août dernier, il y avait ces deux amoureux polonais, Gabrielle et Julien, venus passer leur lune de miel et participer aux JMJ ... en tenue de mariés !

Avec près d’1,5 million de jeunes du monde entier, les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) resteront dans les mémoires et dans les cœurs comme un moment fort de foi et d’universalité. Et ce n’est pas Gabrielle, 24 ans, et Julien, 26 ans qui diront le contraire ! Ce couple de jeunes polonais s’est marié dans l’été, et pour fêter dignement cet engagement, ils ont décidé de faire coïncider leur voyage de noces avec les JMJ à Lisbonne.