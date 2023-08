C'est au pied de la Vierge de Lourdes que Carlos a demandé sa dulcinée en mariage, en juillet 2023. Peu de temps après, l'heureux couple a reçu la bénédiction du Pape à Lisbonne, lors des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Quel plus beau symbole que celui de dire « oui » à la personne aimée devant celle dont le Oui a changé la face de l’humanité ? C’est aux pieds de la Vierge Marie, juchée dans sa grotte de Lourdes, que Guadalupe a accepté la demande en mariage de Carlos, après un an de relation, fin juillet 2023.

Du 25 au 30 juillet, le jeune couple d’origine mexicaine a réalisé un pèlerinage dans différents sanctuaires d’Italie et de France, pour terminer à Notre-Dame de Lourdes, où la Vierge est apparue à sainte Bernadette Soubirous. Carlos avait depuis le début choisi Lourdes pour demander Guadalupe en mariage. « J’ai eu comme l’impression qu’elle me prenait dans ses bras, comme si la Vierge me disait : Dieu te comble, il ne t’oublie pas », se souvient la jeune femme dans un entretien à ACI Prensa. Quelques minutes avant la demande en mariage, elle s’adressait à la Vierge en ces mots : « Je suis ici; sans le mériter, tu me choisis et prends soin de moi. Aide-moi seulement à rester fidèle, courageuse et obéissante. »

Nous allons nous marier, bénissez-nous !

Le 1er août, Guadalupe et Carlos sont partis tous deux pour Lisbonne, afin d’y vivre les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) avec des milliers d’autres jeunes. Le 2 août, ils ont confié leur mariage à Notre-Dame de Fatima, au sanctuaire. Le vendredi, alors que Pape passait entre les jeunes pour le Chemin de Croix au parc Eduardo VII bondé de monde, tous deux ont improvisé une pancarte de fortune sur laquelle était écrit : « Nous allons nous marier, bénissez-nous ! »

« Nous n’avions pas beaucoup d’espoir qu’il nous voie parce qu’il y avait beaucoup de monde, mais je pense que l’Esprit saint nous a aidés, parce que le Pape s’est retourné et a vu nos affiches. À ce moment-là, il nous a donné la bénédiction », déclare Carlos. Rentrés au Mexique, les deux tourtereaux sont désormais en pleins préparatifs de mariage, tout en restant tournés vers l’essentiel. « Nous aspirons à un mariage saint, nous nous complétons, nous nous entraidons et gardons toujours Dieu à l’esprit […]. La sainteté est un chemin que nous voulons construire ensemble, béni par Dieu. »