La contemplation est-elle accessible à tous ?

La contemplation est une forme de prière spécifique, passive et silencieuse, qui peut paraître inaccessible ou réservée aux ascètes. Il n'en est rien, puisque tout chrétien, même au cœur de ce monde bruyant, est appelé à la vie contemplative.

« Contemplation : état de l’esprit qui s’absorbe dans la saisie d’un objet intelligible », nous dit l’Académie Française. Plus spécifiquement, dans le domaine religieux, ajoutent les immortels : « état mystique dans lequel l’âme, devenue étrangère au monde et à elle-même, anticipe la béatitude céleste et se livre tout entière à Dieu. » Bien souvent, lorsque l’on pense contemplation, on imagine les moines encapuchonnés vivant en retrait dans leur cloître, à l’abri des regards et du monde, ou à ces grands mystiques qui recevaient sur leurs corps les traces ô combien douloureuses des stigmates. En un mot : inaccessible. Mais l’est-elle vraiment ?

Le Catéchisme de l’Église catholique parle de la contemplation comme « un regard de foi, fixé sur Jésus« , à l’image du saint curé d’Ars qui disait en évoquant ses heures passées à genoux devant le tabernacle : « Je l’avise, et Il m’avise. » (2715). La contemplation est ainsi « une focalisation sur Jésus », « un renoncement à soi-même », au cours duquel l’âme s’imprègne du Christ pour mieux le suivre.

Regarder et se laisser regarder

En somme, la contemplation permet « d’aérer » la prière, en ce sens qu’elle consiste à ne rien faire d’autre qu’à se taire et à écouter, là où la prière peut être « trop souvent réduite à des règles strictes, tracée, étiquetée et enrégimentée jusqu’à ce qu’elle semble à peine être le langage du cœur », selon les termes employés par le père dominicain Bede Jarrett (Méditations pour les laïcs, ndlr). La contemplation commence donc par un recueillement silencieux, passif, où l’âme se laisse tranquillement observer par le regard bienveillant du Seigneur, et où l’esprit cesse de cogiter. Contempler, c’est Le regarder, et se laisser regarder par Lui. En cela, elle se distingue de l’oraison, qui est une forme de prière active, comme une méditation, bien qu’elles soient intrinsèquement liées.

Si la vie contemplative est accessible à tous, elle ne se dissocie en rien de la vie « active ». Les Pères du Désert considèrent en effet ces deux états comme complémentaires. La contemplation va de pair et doit demeurer subordonnée à l’action et la pratique : ainsi, elle n’est possible que lorsque notre vie est suffisamment disciplinée, c’est-à-dire lorsque le chrétien s’efforce de corriger ses défauts, même les plus triviaux.

