En phase terminale Edna, 17 ans, ne devait pas pouvoir assister aux JMJ. Et pourtant

Edna, 17 ans et atteinte d’un cancer en phase terminale, avait écrit au pape François pour lui partager sa déception de ne pouvoir participer aux JMJ de Lisbonne. Si François lui avait répondu avec beaucoup de délicatesse, il est allé un peu plus loin ce vendredi 4 août permettant ainsi qu’un petit "miracle" se produise.

« Je pensais que je ne pourrais pas aller aux JMJ ni voir le Pape, comme j’en ai toujours rêvé. … Mais Dieu sait comment réaliser les rêves ! ». Les mots d’Edna Rodrigues, jeune Portugaise de 17 ans atteinte d’un cancer en phase terminale, font chaud au cœur. Elle a pu rencontrer le pape François ce vendredi 4 août à la nonciature de Lisbonne et être bénie par le Saint-Père.

Le 23 juin 2023, le pape François avait enregistré un message très touchant destiné à Edna qui lui avait écrit une lettre pour lui faire part de son rêve de le rencontrer en personne à l’occasion des JMJ de Lisbonne et auxquelles elle s’est inscrite. « Quand j’ai appris que les JMJ auraient lieu au Portugal, j’étais très heureuse, car chaque fois que je vois le Pape parler à la télévision, je me sens bien. Je t’aime beaucoup et mon rêve a toujours été de te rencontrer », confiait la jeune fille dans sa lettre. « Il y a quelques jours, le médecin m’a dit qu’il ne savait pas quand je partirai rejoindre Jésus, mais il m’a dit que ce serait bientôt », écrivait-elle encore avant d’ajouter : « Je suis très triste parce que je ne pourrai pas aller aux JMJ, ni voir le Pape, comme j’en ai toujours rêvé. J’ai donc décidé de t’écrire une lettre pour que tu saches à quel point tu comptes pour moi et à quel point tu es important pour moi et ma famille ».

« Merci pour ta lettre. Et merci pour la paix que tu as dans le cœur », lui avait répondu avec délicatesse le pape François. « Cette paix est comme une graine qui est semée dans le cœur de tous ceux qui te voient et de tous ceux qui te parlent. Merci. » « Je t’accompagne dans ce voyage que tu fais. Je t’accompagne et je sais que tu seras bien reçue. Je t’accompagne en priant pour toi, en priant avec toi et en regardant Jésus qui nous attend toujours », avait encore ajouté le Pape en référence au dernier voyage qui attend Edna Rodrigues, en la bénissant et lui donnant ainsi « la force pour ce voyage ». Une bénédiction qu’il a donc pu lui donner physiquement en la rencontrant ce vendredi 4 août.

