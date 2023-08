Cette femme que bénit le Pape… est née le jour des apparitions de Fatima

Bénie par le pape François vendredi 3 août à Lisbonne, Marie de la Conception Brito Mendonça est venue au monde le 13 mai 1917 au Portugal, le même jour que la Vierge Marie à Fatima.

D’une Marie à l’autre. Alors qu’il se trouve à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le pape François a bénit ce vendredi 4 août Marie de la Conception Brito Mendonça à la nonciature apostolique. Âgée de 106 ans, elle est née le 13 mai 1917, le jour même où Marie apparaissait à Fatima aux jeunes bergers Lucie, Jacinthe et François. Une coïncidence bienvenue alors que le pape François se rend à Fatima ce samedi 5 août.

Le 13 mai 1917, les trois jeunes bergers de Fatima virent vers midi une « dame toute vêtue de blanc » qui leur demanda de revenir le mois suivant à la même heure et de réciter le chapelet tous les jours afin d’obtenir la fin de la guerre et la paix dans le monde. Tous les 13 des mois suivants jusqu’au 13 octobre, cette apparition se reproduisit, attirant à chaque fois plus de monde. Au mois d’août cependant, les autorités laïques ayant décrété que cela troublait l’ordre public, retinrent prisonniers les jeunes voyants, mais l’apparition mariale eut quand même lieu le dimanche suivant.

