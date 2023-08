Ils sont des milliers de jeunes de toutes nationalités à avoir rejoint Lisbonne pour les JMJ, jusqu'au 6 août 2023. Parmi eux s'est glissé un invité de marque, qui n'est autre que Jonathan Roumie, l'acteur incarnant "Jésus" dans la série The Chosen.

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) rassemblent depuis le 1er août un million de jeunes issus de 150 pays. Un moment de joie et de ferveur que même des invités de marque ont décidé de rejoindre. Parmi eux, une personnalité on ne peut plus VIP à travers la personne de Jonathan Roumie, alias Jésus dans la série à succès « The Chosen« . Dans une vidéo tournée en direct le 31 juillet, l’acteur qui incarne le Christ à l’écran a annoncé qu’il serait de la partie aux JMJ et se rendrait donc au Portugal pour la semaine. Jonathan Roumie participera notamment à une rencontre entre évangéliques et catholiques ce vendredi 4 août au cours de laquelle les jeunes seront invités à prier ensemble et à échanger autour de l’évangélisation.

L’acteur, accompagné du réalisateur Dallas Jenkins, annonce également dans la vidéo la sortie en janvier ou février 2024 de la quatrième saison de la série aux États-Unis. Les épisodes seront diffusés sur grand écran. Sept saisons au total sont attendues, retraçant la totalité de la vie de Jésus avec l’idée de donner une vision réaliste de ce qu’ont pu être les scènes de l’Évangile. Les premières saisons ont connu un véritable succès : en février 2023, les deux derniers épisodes de la saison 3 diffusés au cinéma avaient même dépassé le célèbre « Avatar » au box office américain.

