Après avoir marqué des buts, Olivier Giroud marque les esprits

Le footballeur Olivier Giroud a délivré un message fort ce mardi 1er août lors du temps des Français, un événement rassemblant les 40.000 jeunes Français participant aux JMJ de Lisbonne.

Meilleur buteur de l’historie des Bleus, Olivier Giroud manque rarement une occasion de témoigner de sa foi. « 40.000 Français réunis par la foi en Jésus que vous êtes beaux ! Vous qui annoncez la bonne nouvelle. Vous êtes un signe d’espérance ! », a-t-il lancé ce mardi 1er août dans un message vidéo diffusé lors du « temps des Français« , un événement organisé pour les 40.000 pèlerins français au premier jour des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne. « Une chose que je sais et qui est sûre : Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous ! N’ayez pas peur de l’écouter et de lui parler, donc de prier. »

Devant une foule joyeuse et attentive, Olivier Giroud a ainsi délivré un message profondément missionnaire. « Je cherche à être le disciple de Jésus, à le servir. Suivre Jésus me donne la joie, la force, la sérénité et donc la paix. Oui, je peux dire comme le psaume 23 ‘L’Eternel est mon berger je ne manque à rien.' » Et d’appeler les jeunes : « Devenez des athlètes de Dieu, écoutez sa parole, osez « jeter vos filets » comme dans le texte de Luc. Devenez des disciples missionnaires. Assurez sereinement votre foi en Jésus, prenez Dieu dans votre vie. Invitez-le. »

À la fin de son message d’un peu plus de deux minutes, le buteur conclut en interpellant chaque jeune avec cette question : « Et si Jésus était maintenant en face de toi, qu’est-ce que tu aimerais lui dire ? » De quoi nourrir la réflexion et la prière du million de jeunes pèlerins qui vont arpenter les rues de Lisbonne jusqu’à ce dimanche.

Les JMJ de Lisbonne, des images de foi et de joie :