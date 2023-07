Une aide très précieuse pour apprendre à prier

Patience… En septembre, un parcours gratuit et en ligne vous donnera des clés pour apprendre à prier et oser la rencontre avec Dieu.





« Entrez dans la prière ». C’est le nom du prochain parcours de formation initié par la plateforme Formation catholique. Après le succès du Mooc de la messe, du Mooc des catéchistes et Connaître Jésus qui ont rassemblé plus de 100.000 personnes, la revue Magnificat, les éditions Mame, l’hebdomadaire Famille Chrétienne, le diocèse de Paris et Aleteia lancent en septembre un nouveau parcours pour se mettre à l’écoute du Christ.

Quatre séances, comprenant chacune deux ou trois courtes vidéos, donnent la parole à Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Toulouse, Mgr Olivier de Cagny, évêque d’Évreux, ainsi qu’à des intervenants laïcs. L’objectif ? Réfléchir à sa vie de prière et ancrer sa vie dans une véritable relation avec Dieu. De nombreux chrétiens, convaincus ou en recherche, y trouveront des réponses : la prière est-elle vraiment utile ? Quelles sont les formes de prière ? Est-ce que la prière peut influencer notre vie ?

Conçu pour être vécu seul et en groupe, en paroisse ou en communauté, « Entrez dans la prière » est un excellent outil de formation : gratuit, interactif, il fournit des enseignements de qualité, des reportages, des textes d’approfondissement, des TD, des quiz et des prières.

Une formation très attendue, si l’on en croit les commentaires laissés sur la page CredoFunding : « Merci pour cette nouvelle formation : ce n’est pas toujours facile de prier dans la vie de tous les jours » ou encore « J’ai hâte de suivre le parcours « Prière ». Les trois précédents m’ont beaucoup aidée à comprendre et ont sans aucun doute contribué à un certain renouvellement de mon intelligence (en restant humble). Merci Esprit Saint de m’avoir placée sur le chemin de ces Mooc ! »