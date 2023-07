Si, en France, les règles vestimentaires pour entrer dans une église sont plus souples qu’en Italie, il n’en demeure pas moins qu’une tenue décente est indiquée en raison de la révérence due au Seigneur présent dans chaque sanctuaire consacré.

Pour les catholiques, une église est un lieu saint. D’une part parce qu’elle a été dédicacée et ainsi vouée au culte, d’autre part parce qu’elle abrite le Saint-Sacrement et demeure en ce sens la maison du Seigneur. Raisons pour lesquelles une tenue vestimentaire décente est demandée à quiconque pénètre à l’intérieur de l’édifice.

La dédicace d’une église est l’acte solennel par lequel un édifice est voué définitivement au culte. A partir de ce moment-là, l’église devient un lieu sacré : lieu de prière, lieu où est lue la Parole de Dieu, lieu où se vit l’Alliance entre le Seigneur et les fidèles. En outre, une église abrite un autel, lieu du sacrifice de la messe, ainsi qu’un tabernacle, du latin tabernaculum qui signifie « tente », petite armoire ornée et verrouillée où est conservé le Saint-Sacrement. Les chrétiens reconnaissent dans le Saint-Sacrement (hostie consacrée) la présence réelle du Seigneur – présence marquée dans l’église par une petite lampe rouge allumée. Selon la constitution conciliaire Sacrosanctum concilium, le Christ est présent « au plus haut degré » sous les espèces eucharistiques. Par conséquent, même lorsque la messe n’y est pas célébrée, le Christ est présent dans l’église. C’est pourquoi une tenue vestimentaire décente est indiquée lorsqu’on entre dans l’édifice, même pour une simple visite.

Pendant les célébrations

Si vous entrez dans une église pour participer à une célébration, là aussi, une tenue simple et correcte est demandée. Déjà saint Paul Apôtre, dans sa lettre à Timothée, aborde la question des vêtements lors de la prière et s’adresse ainsi aux femmes : « Qu’elles portent une tenue décente, avec pudeur et modestie, plutôt que de se parer de tresses, d’or ou de perles, ou de vêtements précieux » (1Tm2, 9). Le Code de droit canonique évoque également une tenue « modeste » (Canon 1262). Cela implique d’éviter les tenues suggestives, provocantes ou trop décontractées. Une question de respect pour les fidèles rassemblés, et pour le Christ « toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques » (Sacrosanctum concilium).

