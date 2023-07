Pourquoi y a-t-il de l’eau bénite aux portes des églises ?

Se signer en entrant dans une église est un geste pratiqué depuis les premiers temps de l’Église. Mais quel est sa signification ? Et pourquoi l'eau bénite est-elle présente aux portes des églises ?

En entrant dans une église, le regard des fidèles se pose souvent sur le bénitier qui permet de tremper le bout des doigts dans l’eau bénite et faire le signe de croix. Mais quel est la signification symbolique et liturgique de la présence de l’eau bénite aux portes des églises ?

Ce geste rituel est pratiqué depuis les premiers temps de l’Église. À l’origine, les fidèles se lavaient les mains et les pieds dans de vastes bassins. Ce n’est que vers le XIXe siècle que les bénitiers remplacent les piscines pour les ablutions des fidèles. Placés près des portes d’entrée, ils sont de tailles variées et présentent diverses formes et matières. En se signant avec l’eau bénite contenue dans ces bénitiers, les chrétiens se souviennent de leur baptême, le sacrement par lequel une personne devient membre de l’Église et reçoit la grâce de Dieu. Le Livre des Bénédictions indique à ce sujet dans le chapitre 33 :

Chaque fois que nous prenons cette eau en faisant le signe de la croix, soit en entrant dans l’église, soit à la maison, nous rendons grâce à Dieu pour son don ineffable, nous implorons son secours pour garder dans notre vie le sacrement que nous avons reçu dans la foi.

L’eau bénite rappelle donc aux fidèles leur propre baptême et les invite à renouveler leurs engagements baptismaux.

Une purification spirituelle

Dans l’église catholique, l’eau bénite est considérée comme sacramentelle, au même titre que les crucifix, médailles, images pieuses, rosaires, cendres et rameaux. Les sacramentaux ont une réelle utilité dans la liturgie catholique. Ils sont les « signes sensibles et sacrés, qui tout en ayant une analogie avec les sacrements, n’en sont pas. Ils sont porteurs d’une réalité spirituelle. Les consécrations et bénédictions, mais aussi les objets bénits, eau bénite, médailles, scapulaires sont des sacramentaux ». (CEC §1668).

Ainsi l’eau est un élément majeur dans la liturgie. Présentée à l’origine de la vie chrétienne au baptême, elle est naturellement utilisée en diverses circonstances de la vie liturgique chrétienne notamment pour bénir les fidèles, les objets sacrés et les lieux. Elle est considérée comme un moyen de purification spirituelle et de protection contre le démon, c’est d’ailleurs aussi pour cette dernière raison qu’elle se trouve à l’entrée de toutes les églises catholiques.

En utilisant l’eau bénite, les croyants expriment leur désir d’être purifiés de leurs péchés et de recevoir la grâce de Dieu. « Il n’y a rien de plus efficace que l’eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir… pour moi, j’en éprouve une consolation très particulière et très sensible lorsque j’en prends. Et je l’affirme, elle me fait éprouver d’ordinaire un bien-être que je ne saurai exprimer, et une joie intérieure qui fortifie toute mon âme », disait sainte Thérèse d’Avila. La présence d’eau bénite aux portes des églises renvoie ainsi chaque fidèle à son baptême, invite à renouveler les engagements baptismaux et symbolise la purification spirituelle.

