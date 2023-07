Les grossesses miraculeuses de la Bible

Des naissances incroyables qui ont défié la nature et prouvé la puissance de Dieu et de son amour pour son peuple.

La Bible relate un certain nombre de grossesses extraordinaires, de naissances qui ne sont pas simplement exceptionnelles, mais vraiment miraculeuses. Elles sont le fruit d’une intervention céleste qui montre l’amour de Dieu pour son peuple.

1 Sarah

Philippe Lissac / Godong

Sarah a accouché de son fils Isaac à l’âge de 90 ans et l’a ensuite allaité. Son époux Abraham avait 99 ans. En effet, Dieu avait assuré à celui qui serait “le père d’une multitude de nations” qu’il aurait un fils. La naissance d’Isaac, qui allait devenir le grand-père des douze enfants à l’origine des douze tribus d’Israël, a démontré que rien n’est impossible à Dieu et qu’il tient toujours ses promesses.

2 Rébecca

L’épouse d’Isaac était dans l’incapacité de concevoir, mais elle est ensuite tombée enceinte grâce à la prière et à l’intervention céleste. Alors qu’aujourd’hui les échographies peuvent montrer à une femme qu’elle attend des jumeaux, Rébecca, elle, avait eu cette intuition et avait compris que ses deux bébés étaient déjà en compétition l’un avec l’autre.

Lorsqu’elle a interrogé Dieu sur sa grossesse, II lui a annoncé :

« Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples différents sortiront de tes entrailles : l’un sera plus fort que l’autre, et l’aîné servira le cadet. » (Gn 25,23)

Effectivement, Rébecca a mis au monde deux petits garçons, Jacob et Ésaü. Quant à leur relation fraternelle, c’est une autre histoire !

3 La mère de Samson

Bien que l’on ne connaisse pas le nom de la mère de Samson, on dit qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants avec son mari, Manoah. Cependant, il est écrit :

« Un homme de Dieu est venu me trouver ; il avait l’apparence d’un ange de Dieu tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d’où il venait, et il ne m’a pas fait connaître son nom. Mais il m’a dit : “Tu seras devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Désormais ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l’enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu’au jour de sa mort !” » (Jg 13,6-7)

Ce petit garçon, Samson, est devenu le héros intrépide de l’Ancien Testament, qui a joué un rôle déterminant dans la défaite des Philistins.

4 Élisabeth

Renata Sedmakova | Shutterstock

La vertueuse Élisabeth et son mari, un prêtre nommé Zacharie, étaient tous deux âgés et sans enfant. En tant que prêtre, cela devait être particulièrement difficile à supporter, car à l’époque, les gens considéraient la stérilité comme un signe du mécontentement de Dieu à l’égard d’un couple. Cependant, après avoir prié Dieu, Zacharie reçoit une réponse :

« Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » (Lc 1,13-15)

Lorsque la Vierge Marie, la cousine d’Élisabeth, est venue partager la nouvelle de sa propre grossesse, le bébé d’Élisabeth a bondi dans son ventre et elle a été remplie du Saint-Esprit. Le bébé d’Élisabeth était bien sûr Jean le Baptiste, qui a ouvert la voie au Christ Sauveur.

5 La Vierge Marie

La plus stupéfiante de toutes les grossesses de la Bible est bien évidemment celle de la mère de Jésus-Christ. Toute la grossesse de la Vierge Marie et ce qui s’en est suivi est un miracle, y compris sa conception virginale, sa foi inébranlable qui lui a permis de dire « oui » au Seigneur, l’acceptation de Joseph d’élever le Fils de Dieu, et la naissance, la vie et la résurrection du Christ lui-même.

En se rappelant ces histoires miraculeuses, il devient plus facile de se rappeler que chaque vie est véritablement un don qui vient du Seigneur.

