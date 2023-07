José, 104 ans et jeune baptisé

La foi ne compte pas le nombre des années. Âgé de 104 ans, José Lourenço da Silva, Brésilien, a reçu le baptême, la première communion et la confirmation dans sa paroisse fin juin.

C’est le 17 juin dernier, que José Lourenço da Silva, un Brésilien âgé de 104 ans, a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, l’eucharistie et la confirmation. L’émouvante célébration a eu lieu dans la chapelle de Saint-Jude, située dans la ville de Alto Piquiri, une petite ville au sud ouest du Brésil. Quelques semaines plus tôt, c’est une paroissienne, Sidonie dos Santos, qui travaille à la Pastorale des personnes âgées, qui a rencontré José lors d’une visite à domicile. Quand elle lui a demandé s’il était baptisé, il a répondu avoir été « baptisé à la maison, jamais à l’église », parce que l’église « n’existait pas ». Puis le centenaire a confié à sa visiteuse qu’il souhaitait recevoir les sacrements à l’église et, en particulier, « recevoir l’hostie ».

Alors très rapidement, la paroisse s’est organisée et les dispositions nécessaires ont été prises pour que José suive une catéchèse intensive d’un mois, afin qu’il prenne bien conscience du sens et surtout de la valeur impondérable de chaque sacrement.

Et le grand jour est enfin arrivé ! Après avoir été baptisé, reçu pour la première fois le corps et le sang du Christ et confirmé dans la foi, le centenaire a déclaré avoir ressenti un grand bien-être : « Le corps était lourd, maintenant il est léger. Avant, je me couchais et je rêvais de tant de mauvaises choses, maintenant je ne rêve plus. J’ai beaucoup progressé ».

Baptême sous condition

En ce qui concerne le baptême qu’il dit avoir reçu chez lui, il est important de noter qu’il existait des « doutes prudents » quant à sa validité, car il n’y a aucune archive fiable pour le confirmer de manière adéquate. Dans ce type de cas, l’Église peut baptiser une personne « sous condition », puisqu’un baptême valide ne peut être répété. Cela signifie que, à condition que José n’ait pas déjà été baptisé validement, il l’est maintenant ; et, s’il l’a déjà été, ce baptême reste parfaitement valide.

