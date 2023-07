Où se trouve Marie Madeleine dans la Bible ?

Le Nouveau Testament mentionne le nom de Marie Madeleine, ou Marie de Magdala, treize fois, presque toujours en lien avec la Passion et la résurrection du Christ.





Marie Madeleine est l’un des personnages bibliques les plus incompris. Elle doit en grande partie sa réputation à des sources autres que la Bible et il est difficile de séparer la légende de la réalité. Mais il est possible d’isoler les passages de la Bible qui mentionnent son nom.

Dans le Nouveau Testament, Marie Madeleine est mentionnée treize fois, et presque toujours en lien avec la Passion et la résurrection. Par exemple, si on ouvre le Nouveau Testament, on trouve la première mention spécifique de son nom dans l’Évangile de Matthieu, au moment de la mort du Christ en croix (Mt 27, 55-56) :

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.

Dans l’Évangile selon saint Marc, on peut trouver quelques informations sur son passé (Mc 16, 9-10) :