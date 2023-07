L’inspirante leçon de vie de Maggie Smith

La populaire actrice Maggie Smith n'a de cesse de prouver que l'âge n'est en rien un obstacle pour réaliser ses projets. À 88 ans, elle offre une incroyable performance dans le film "The Miracle Club", qui met en scène trois femmes de la classe ouvrière de Dublin se rendant à Lourdes pour un pèlerinage.

Pas question de prendre sa retraite, même à 88 ans. Pour Maggie Smith, actrice renommée et maintes fois récompensée, « the show must go on ». On la retrouve ainsi dans le film The Miracle Club, sorti en juillet aux États-Unis, dans lequel elle incarne une femme de la classe ouvrière de Dublin se rendant en pèlerinage à Lourdes.

Un rôle dans lequel elle démontre toute la puissance de son jeu d’acteur, et pour lequel elle a « travaillé très dur », selon les mots du réalisateur Thaddeus O’Sullivan. Dans une interview auprès de l’édition anglaise d’Aleteia, il a ainsi révélé que malgré les horaires parfois tardifs et les plages de travail exténuantes, Maggie Smith avait témoigné d’une volonté de fer. « Maggie avait 87 ans au moment où nous tournions, mais quand elle était sur le plateau, mon Dieu, elle travaillait vraiment, vraiment dur. »

Ce n’est toutefois pas la première fois que Maggie Smith crève l’écran. On l’a ainsi vue dans Harry Potter dans la célèbre série télévisée Downtown Abbey, qui lui a également valu plusieurs récompense et de nombreux « fans ».

Des défis à tout âge

Une nouvelle preuve que quel que soit l’âge atteint, il y a toujours des défis à relever et des choses à accomplir. D’autres personnes ont d’ailleurs prouvé que l’âge n’est pas forcément un obstacle pour se confronter à des challenges, de Harrison Ford, 81 ans, ravissant ses fans dans son dernier film « Indiana Jones », au pape François à la tête de l’Église catholique, âgé de 86 ans. Ainsi, lorsque vous regarderez la merveilleuse Maggie Smith sur grand ou petit écran, n’oubliez pas que vous ne savez jamais où vous mènera le voyage de votre vie… à tout âge !