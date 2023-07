« Photographier » les oeuvres de Dieu pour les « imprimer » dans son coeur

Le pape François a présenté "la bonne attitude" du chrétien devant les œuvres de Dieu, lors de l’Angélus dominical du 9 juillet 2023.

Dans notre vie « pleine de gestes d’amour » ou de « signes de la bonté de Dieu », il est selon le pape François essentiel de « photographier ses œuvres dans l’esprit, pour qu’elles s’impriment dans le cœur, et les développer ensuite dans la vie, avec de nombreux gestes de bien ». Ainsi, la « ‘photographie’ de l’amour de Dieu [devient] toujours plus lumineuse en nous et à travers nous », a assuré le Pape devant une foule réunie place Saint-Pierre à l’occasion de l’Angélus dominical du 9 juillet 2023. Pour le pape François, s’il peut arriver que le cœur reste indifférent à ces signes de Dieu, le chrétien doit toujours chercher à se laisser « impressionner » par eux. Le Pape faisant remarquer que ce « beau verbe » lui faisait penser à « la pellicule d’un photographe ».

C’est cette attitude que les « petits » et les « simples » de l’Évangile ont mise en pratique après avoir vu les miracles de Jésus, a enseigné le Pape qui commentait la prière du Christ à son Père, rapportée dans le récit de saint Matthieu :

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux touts-petits » (11, 25).

À contrario, a repris le Pape de 86 ans, les « imbus d’eux-mêmes, orgueilleux, préoccupés uniquement par leurs propres intérêts » ne « peuvent pas accepter Dieu comme Père ». Car la « grandeur dans l’amour n’est pas comprise par ceux qui prétendent être grands et se construisent un dieu à leur image : puissant, inflexible, vengeur ».

Le pape a enfin demandé à chacun de se poser cette question : « Dans le flot d’informations qui nous submergent, est-ce que, comme nous le montre Jésus aujourd’hui, je sais m’arrêter devant les grandes choses que Dieu accomplit « .