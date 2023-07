Le pape François va créer 21 nouveaux cardinaux le 30 septembre

À l’issue de l’Angélus du 9 juillet 2023, le pape François a annoncé la tenue d’un prochain consistoire le 30 septembre, avec la création de 21 cardinaux.

Le pape François a annoncé à l’issue de l’Angélus du 9 juillet 2023 la tenue d’un prochain consistoire le 30 septembre, à la veille de l’ouverture du Synode sur la synodalité. Depuis la fenêtre du Palais apostolique, il a prononcé le nom des 21 nouveaux cardinaux – 18 électeurs et 3 non électeurs – qui seront créés. Parmi eux se trouvent les Français Mgr François Bustillo évêque d’Ajaccio et Mgr Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis.