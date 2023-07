Pornographie : une semaine sous haute tension

Malgré le sursis à statuer prononcé ce vendredi 7 juillet par le tribunal judiciaire de Paris concernant le blocage de cinq de sites pornographiques, l’adoption, mercredi 5 juillet, à l’unanimité, du projet de loi pour "sécuriser Internet" par le Sénat, laisse entrevoir une lueur d’espoir dans l’interminable bataille contre les plateformes pornographiques.

L’industrie pornographique serre les fesses. L’étau pour restreindre l’accès des mineurs aux sites pornographiques semble en effet se resserrer légèrement sur les géants du X. Cette semaine a tout du moins marqué une étape dans cet interminable feuilleton qui dure désormais depuis trois ans. Car depuis le 30 juillet 2020, la loi exige la mise en place d’un système de vérification de l’âge digne de ce nom pour accéder aux sites pornographiques. Un combat qui s’éternise.

Pourtant, il y a urgence. La fréquentation des sites pornographiques par des mineurs, qui plus est de plus en plus jeunes, ne cesse de progresser. Selon une étude de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) publiée en mai, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques chaque mois. « Un chiffre en croissance rapide au cours des dernières années », souligne l’Arcom. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend chaque mois sur ces sites, et ils sont près des deux tiers à s’y rendre entre 16 et 17 ans.

Premier signe d’espoir, le Sénat a adopté, mercredi 5 juillet, à l’unanimité en première lecture, le projet de loi pour « sécuriser Internet ».