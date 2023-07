Le plus savoureux des desserts portugais a été inventé… par des moines !

La prochaine fois que vous dégusterez un "pastel de nata", souvenez-vous des moines qui, derrière cette invention délicieuse, racontent une histoire de résilience, d'innovation et de poursuite de la tradition.

Les moines sont habiles. Ils brassent de la bière, distillent des liqueurs, construisent d’étonnantes abbayes, révolutionnent l’art et la science et inventent même des parfums. Il leur arrive aussi de faire de délicieuses pâtisseries telles que l’emblématique tarte portugaise, le pastel de Belém, également connu sous le nom de pastel de nata (au pluriel pastéis de nata), qui signifie littéralement “pâtisserie à la crème”. L’histoire de cette tarte à la crème pâtissière est liée à la riche histoire du Mosteiro dos Jerónimos, le Monastère des Hiéronymites à Lisbonne, dans le quartier de Belém – d’où le nom de la pâtisserie.

Tout commence en 1837, à une époque où le Portugal, comme le reste de l’Europe, connaît une période de troubles politiques et religieux, qui se traduit entre autres par la fermeture de nombreux couvents et monastères. Les moines résidant au Monastère des Hiéronymites furent confrontés à des difficultés considérables : leurs moyens de subsistance diminuant, ils se trouvaient dans une situation de plus en plus précaire.

C’est alors qu’ils eurent recours à leur savoir-faire culinaire: s’appuyant sur des techniques et des recettes monastiques traditionnelles, transmises par des générations de moines, ils créent une nouvelle pâtisserie : le pastel de nata. Cette petite tarte à la crème, avec sa pâte feuilletée et sa garniture crémeuse, connut alors un succès immédiat auprès de la population locale et des visiteurs.

La recette du pastel de nata a été gardée secrète à l’ombre des murs du monastère pendant de nombreuses années. Cependant, les moines se sont vite rendu compte que leur recette avait un potentiel pour toucher un public plus large. C’est dans cette optique qu’ils ont fondé la célèbre Boulangerie Pastéis de Belém, qui existe encore aujourd’hui.

Cette boulangerie est devenue la dépositaire de la recette des moines, assurant sa préservation et sa pérennisation. Le succès de la boulangerie et la popularité croissante du pastel de nata ont fait de cet humble dessert un trésor national, un symbole de la cuisine portugaise et un témoignage de la créativité et de la résilience des moines du Monastère des Hiéronymites.

