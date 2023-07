Renato, Marko et Robert, trois frères ordonnés le même jour en Croatie

En Croatie, Renato, Marko et Robert Pudar, trois frères, partagent à la fois les liens du sang et ceux de la vocation. Tous ont décidé de devenir prêtres ou diacre, et ont été ordonnés ensemble le même jour, samedi 24 juin.

Ils s’appellent Renato, Marko et Robert Pudar, ils sont frères et désormais tous les trois prêtres. Nés en Croatie, ils ont été ordonnés ensemble le 24 juin en l’église Sainte-Famille de Solin (sud de la Croatie). Renato et Marko ont été ordonnés prêtres, tandis que Robert est devenu diacre.

Abandonnez-vous à la Providence de Dieu complètement et sans réserve, et Il vous fortifiera et vous encouragera.

Mgr. Želimir Puljić, évêque du diocèse, a prononcé l’homélie. « N’ayez pas peur de votre faiblesse quand Dieu vous appelle. Abandonnez-vous à la Providence de Dieu complètement et sans réserve, et Il vous fortifiera et vous encouragera, a-t-il exhorté. Vous pourrez tout faire en celui qui vous fortifie. Il compte sur vous et veut réaliser de grands projets dans ce monde à travers vous. » Mgr. Puljić a également demandé l’intercession de la Vierge Marie pour les ordinands. De véritables mousquetaires en chasuble, qui ont fait la fierté de leur famille présente lors de leur ordination. Nul doute que celle-ci n’aura pas besoin d’aller chercher bien loin pour obtenir des conseils spirituels.

L’ordination, le sacrement du « oui » à Dieu

Par l’ordination, le prêtre se consacre tout entier à Dieu et au service de son prochain. Entourés de nombreux prêtres, il devient configuré au Christ par le sacrement de l’ordination, et promet d’obéir à l’Église et à leur évêque. En 2023, 88 prêtres auront été ordonnés en France : 52 ont choisi d’être prêtres diocésains, 18 des prêtres religieux et 19 sont issus d’une congrégation.