34 nouveaux baptisés dans le diocèse de Shanghai

34 catéchumènes ont reçu dimanche 2 juillet les sacrements de l’initiation chrétienne (batême, confirmation et eucharistie). "Suivez l’exemple du Christ en étant la lumière et le sel de la vie et en vivant le commandement de Jésus-Christ de s'aimer les uns les autres dans la prière", a exhorté Mgr Joseph Shen Bin aux nouveaux baptisés.

Belle nouvelle pour l’Église en Chine ! 34 catéchumènes ont reçu dimanche 2 juillet en la cathédrale de Shanghai, dédiée à saint Ignace, les sacrements de l’initiation chrétienne que sont le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Une joie pour les nouveaux baptisés pour qui les trois dernières années ont été ponctuées de difficultés en lien avec la pandémie compliquant ainsi le parcours déjà exigeant qu’est le catéchuménat.

« Soyez une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent », a déclaré Mgr Joseph Shen Bin aux nouveaux baptisés dans son homélie. Il les a exhorté à « suivre l’exemple du Christ en allant dans le monde, en acceptant les autres, en étant la lumière et le sel de la vie et en vivant le commandement de Jésus-Christ de s’aimer les uns les autres dans la prière ».

Une Église en souffrance

En dépit de la joie d’accueillir de nouveaux baptisés, l’Église en Chine est en souffrance. La Chine demeure l’un des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Sous surveillance constante du pouvoir communiste, les religions sont visées par une campagne de sinisation massive. En ce qui concerne les catholiques, le but recherché est de contraindre les fidèles à rejoindre les églises patriotiques, sous contrôle du Parti communiste chinois. La pression exercée par ce dernier se manifeste notamment par des attaques directes contre la pratique de la religion : arrestations de prêtres et fidèles, fermetures arbitraires d’églises, ou pire encore, destructions. Malgré une tendance à la baisse en 2022, près d’une église visée sur deux dans le monde l’est en Chine, selon l’ONG Portes Ouvertes.