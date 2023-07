Ce n’est pas de confort ou de jouets dont les enfants ont le plus besoin. Voici les éléments sur lesquels se concentrer davantage pendant ces vacances d’été.

Les parents essayent constamment de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cependant, ce qu’ils pensent devoir donner à leurs enfants est parfois influencé par la société de consommation actuelle, où les vraies priorités sont souvent oubliées. Alors au lieu de se concentrer sur les supposés besoins des enfants – une maison avec tous les conforts, une belle voiture, d’innombrables jouets ou encore des emplois du temps remplis d’activités – voici les choses qu’ils aiment vraiment et sur lesquelles il peut être plus important de se focaliser cet été.

1 donnez-leur de votre temps

Vos enfants se souviendront des moments partagés avec vous. Bien sûr, les parents sont souvent débordés, mais que diriez-vous de vous simplifier la vie, de poser votre smartphone et de profiter de l’essentiel ? Vous pouvez faire une simple promenade pour observer la nature et cueillir des fleurs. Il peut s’agir aussi d’un moment passé à barboter dans une piscine et à admirer les efforts de vos enfants qui plongent ou qui s’éclaboussent. Le temps est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, et si vous n’en avez pas beaucoup, faites en sorte que les moments passés ensemble soient des moments de qualité ou vous êtes vraiment présents et centrés sur eux.

2 inventez vos propres traditions familiales

Les enfants adorent les routines et les traditions. Si vous vous remémorez votre propre enfance, vous vous souviendrez sans doute des Noël en famille, des vacances avec les grands-parents, des promenades dans la nature ou même des dimanches passés à courir autour d’une statue de la Vierge Marie à la sortie de l’église après la messe. Ces traditions sont primordiales pour les enfants, alors essayez de créer vos propres traditions familiales. Cela peut prendre la forme d’une soirée cinéma le vendredi ou d’un chapelet hebdomadaire en famille.

3 Transmettez-leur des compétences du quotidien

Au fur et à mesure que vos enfants grandissent, l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez leur offrir est de leur donner les outils nécessaires pour affronter l’âge adulte. Qu’il s’agisse de leur apprendre à cuisiner, à démarrer une machine à laver ou à réparer un pneu de vélo, ces compétences les rendront autonomes et leur donneront confiance en eux.

4 Partagez votre amour et écoutez-les

L’une des choses que vos enfants apprécieront, c’est de savoir à quel point vous les aimez. Alors n’hésitez pas à partager votre amour, mais aussi à écouter ce qu’ils ressentent. Qu’ils soient heureux ou tristes, ils apprécieront d’être écoutés et vous pourrez les aider à gérer leurs émotions, ce qui les aidera à devenir des adultes épanouis.

