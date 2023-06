Après la mort du jeune Nahel à Nanterre, les émeutes se multiplient en France et les esprits s’échauffent. Refusons d’entrer dans le tourbillon diabolique de la violence, avertit le père Benoist de Sinety, curé de la paroisse Saint-Eubert de Lille.

« La gâchette facile », « un petit ange », « un jeune de 17 ans qui conduit une voiture de grand luxe », « violence policière », « racaille à éradiquer »… Autour de nous les réactions viscérales se multiplient, comme l’annonce de déchirements irréparables. Ne pas perdre l’horizon de l’Évangile devient chose délicate, et douloureuse même tant les tripes font violence au cœur pour durcir, réduire, caricaturer, invectiver, hurler même… Je me souviens d’amis dans l’ONG avec laquelle je partis un an en Bosnie pendant la guerre qui mit à terre l’ex-Yougoslavie. À force de voir des blessés et des morts, à force d’essuyer des tirs et d’en voir les victimes, certains étaient pris de rage et choisirent finalement de laisser là leur engagement et de prendre les armes. Mais chacun, nous nous étions posés la question, aux prises de nos vertiges intérieurs : faire du mal à ceux qui en font, ou essayer de faire du bien à ceux qui n’y peuvent rien ?

Rien d’autre que des millions

Rétablir l’ordre est la moindre des choses. C’est même la première obligation pour laquelle sont élus ceux qui gouvernent : assurer la paix de leurs concitoyens. Mais on ne colmate pas un navire qui coule avec des rustines, même achetées à prix d’or. Les révoltes des banlieues en 2005, la crise des Gilets jaunes en 2018 et les jours sinistres qui s’ouvrent à nous manifestent que les emplâtres tiennent de moins en moins longtemps. Car la cale de notre navire est de plus en plus lourde de l’eau de nos non-dits et sa machinerie, de plus en plus noyée par nos renoncements à être.