Mort de Nahel : une intention de prière diffusée aux diocèses

Alors des émeutes embrasent la France depuis le décès de Nahel, tué par balle lors d’un contrôle routier le 27 juin, la Conférence des évêques de France (CEF) appelle à la paix et à la prière. Pillages, dégradations de biens publics et privés, incendies, coups et blessures… La situation ne semble pas prête de s’apaiser.

Après l’appel « au dialogue et à la paix » de Mgr Rougé, évêque de Nanterre, la CEF a souhaité proposer aux différents diocèses de France une intention de prière, lisible pendant les messes des 1er et 2 juillet. La voici :

« Nous te prions, Seigneur, pour le retour au calme et à la paix dans notre pays.

Nous te confions Nahel et nous prions pour ses proches. Que l’Esprit de lumière et de paix les

soutienne.

Nous te confions les blessés de ces nuits de violence, ceux et celles aussi dont les lieux de vie ou de travail ont été détruits ou endommagés.

Nous te prions, Seigneur, pour les personnes engagées dans les forces de l’ordre et les services de l’État, soumis à de fortes pressions et parfois attaqués.

Inspire-nous, pour qu’avec les croyants d’autres confessions chrétiennes et d’autres religions ainsi qu’avec l’ensemble de nos concitoyens, nous sachions être des artisans de dialogue et de paix.

Nous te supplions encore : qu’au-delà même des explosions actuelles, notre société sache identifier avec lucidité les sources de la violence et trouver les moyens de la dépasser. »