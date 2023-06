Douze pensées de grands saints pour ne pas avoir peur

Si la peur est une émotion ordinaire, elle peut parfois prendre des dimensions « effrayantes ». Comment empêcher la peur de nous envahir et de nous paralyser ? Douze grands saints apportent des réponses lumineuses.

« Ne crains pas », « Ne sois pas effrayé », « Ne sois pas angoissé » ! Si la Bible encourage 365 fois à ne pas avoir peur, c’est justement parce que l’homme a naturellement tendance à éprouver ce sentiment : face à l’inconnu, face à ses limites, face à la souffrance. La peur offusque les pensées, paralyse et empêche d’agir. Mais c’est ce qui arrive lorsque l’homme s’appuie exclusivement sur ses propres forces et se concentre sur ses faiblesses.

Dieu, en revanche, nous répète sans cesse de nous en remettre à Lui, de nous appuyer sur Sa force à Lui et de le laisser agir car c’est seulement ainsi que l’homme sortira victorieux de ses batailles et retrouvera la paix de l’âme. Si nous nous abandonnons réellement à Lui, il fera des miracles. Si nous nous focalisons sur notre peur, nous érigeons un mur devant le souffle de l’Esprit Saint, et alors nous agirons par nous-mêmes avec nos seules forces.

Les saints se sont fait l’écho de cette invitation constante du Seigneur à ne pas avoir peur et apportent des réflexions lumineuses sur le sujet :