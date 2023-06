Douze pensées des grands saints pour lutter contre la tentation

Au début d’une conversion ou à la fin d’une vie, tout homme chrétien se confronte à des tentations. Comment les surmonter ? D’où viennent-elles ? Découvrez les conseils pleins de sagesse de grands saints pour les combattre.

« Tant que nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons pas être exempts de tribulations et de tentations », constate Thomas a Kempis dans son Imitation de Jésus Christ. Le Malin ne somnole jamais, « comme un lion rugissant, il rôde, cherchant qui dévorer » (1P 5,8). Même les plus grands saints ont dû s’y confronter au cours de leur vie : le saint Curé d’Ars, saint François d’Assise, saint Augustin et… Jésus lui-même dans le désert.

Au cours de la vie de tout chrétien donc, la question de la tentation se pose. Même si elle peut parfois être rude et difficile, elle est aussi utile à l’homme. En effet, quand elle est vaincue, non seulement elle purifie l’homme de certains péchés, mais elle lui permet également d’avoir de plus grands mérites au Ciel. Cependant, au milieu de la tempête, comment réagir ? La tentation vient-elle de Dieu ? Voici douze pensées lumineuses de grands saints sur la tentation :

Douze pensées des saints pour lutter contre la tentation :