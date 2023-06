Des citations bibliques inspirantes pour les fiancés

La Bible est une source d'inspiration parfaite pour les fiancés. Voici quelques citations pour se préparer spirituellement au mariage.

Préparer son mariage, c’est bien, mais SE préparer à ce grand événement, c’est encore mieux ! La Bible se révèle un excellent guide pour préparer les fiancés à la vie à deux. Voici des citations qui aideront les futurs mariés à se préparer spirituellement et humainement à recevoir et vivre le sacrement du mariage, à faire grandir leur amour et rester fidèles à leur engagement tout au long de leur vie !