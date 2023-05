Dix manières d’annoncer ses fiançailles à ses amis

Comment annoncer son mariage à ses amis ? À distance ou de visus, les jeunes fiancés ne manquent pas d’idées !

Une fois l’annonce à la famille passée, les jeunes tourtereaux trépignent souvent d’impatience, à l’idée d’annoncer leur mariage à l’entourage amical. Souvent se pose la question du choix de la façon de procéder pour communiquer la nouvelle ! Pour faciliter la tâche des fiancés, Aleteia a imaginé dix idées d’annonces. Originales, simples ou personnalisées, elles sauront rendre ce moment d’autant plus marquant et inoubliable.

1 L’annonce de vive voix

© fizkes I Shutterstock

Quand cela est possible, l’annonce de vive voix demeure une valeur sûre et appréciée par les proches, touchés par la démarche. Annoncer ses fiançailles de façon directe aux amis permet également d’avoir la joie d’observer leurs réactions ! Pour Eliabel, l’annonce s’est passée « autour d’un apéro chez des amis très proches. Nous leur avons dit, tout simplement, que nos fiançailles seraient bénies trois jours plus tard ! ». Quand la date du mariage fut fixée et les préparatifs amorcés, le couple a diffusé la nouvelle « sur les réseaux sociaux ».

2 L’annonce en photos

Quand les amis sont loin, les moyens de communication modernes se révèlent très utiles. Beaucoup de jeunes fiancés font ainsi le choix d’envoyer leur annonce via une photo ou un montage photo. « On a pris une photo prises différentes dans un photomaton, avec une petite pancarte : »on se marie ! » », témoigne Alix.

Léonore et Hadrien ont quant à eux préparé un montage vidéo : « Nous avons organisé un petit diaporama, en musique, avec des photos de nous depuis notre rencontre jusqu’à aujourd’hui. Nous avons envoyé cette vidéo à tous nos amis (qui habitent pour beaucoup à des kilomètres de chez nous !). Nous avons reçu beaucoup de félicitations mais aussi de compliments pour le petit film ! ».

3 L’annonce invisible

Par pudeur ou simplicité, certains couples font le choix de ne rien annoncer, sauf aux très proches (parents, futurs témoins). Leurs fiançailles restent ainsi secrètes, officieuses un moment. La révélation publique des fiançailles se fait alors lors d’une occasion non provoquée, comme en témoigne Marie : « À force que je me balade avec ma bague, tout le monde a fini par comprendre ! ».

4 L’annonce universelle

La messe de mariage d’autres amis peut être l’occasion pour certains couples d’annoncer leur engagement. Agnès a ainsi annoncé et confié son futur mariage pendant la prière universelle d’un mariage d’amis « au moment où ils confiaient tous les futurs couples qui allaient se marier ! ». Mis dans la confidence en amont, les mariés du jour jouent ainsi aux messagers et, s’ajoute au bonheur de leur nouvelle union, la promesse de ce nouvel engagement.

5 L’annonce personnalisée

Certains amoureux créatifs ou taquins choisissent de préparer minutieusement leur annonce en concevant un objet ou un cadeau personnalisé. « Nous avions préparé des petites bougies et des bouteilles de vin personnalisées pour annoncer la nouvelle », raconte Marie. « Nous avions décollé les étiquettes et collé une photo de nous deux avec un jeu de mot sur nos prénoms qui faisait comprendre nos fiançailles prochaines (future Marie-ée et future Jean-dre). À chaque fois la surprise lue sur le visage des copains était mémorable ! ».

6 L’annonce de bonne année

HabilePhotography | Shutterstock

Le temps des vœux de fin d’année offre une occasion parfaite d’envoyer l’annonce par voie postale. Si l’envoi de courrier n’est plus une habitude très répandue, l’envoi de cartes de vœux demeure ancré dans beaucoup de foyers. Faisant d’une pierre deux coups, Estelle a ainsi envoyé ses cartes en y annonçant l’heureuse nouvelle à ses proches. La future mariée insiste sur l’importance d’envoyer les courriers dans un court laps de temps « car il est difficile de demander aux gens de garder un secret trop longtemps ! Et nous on avait super envie de l’annoncer. »

7 L’annonce technologique

« Nous étions mon fiancé et moi entre les écrits et les oraux d’un concours important… On s’est donc limités à un SMS avec une photo », témoigne Marie. Le contexte, entre examens, covid ou éloignement géographique, ne permet pas toujours une annonce tonitruante. Heureusement, entre WhatsApp, Skype, les SMS et Facebook, les fiancés ont un large choix de moyens de communication modernes et efficaces. L’appel téléphonique reste apprécié et touchant pour les amis les plus proches du couple.

8 L’annonce toute en originalit-thé

© EricBery I Shutterstock

Quand l’amour fait rivaliser d’imagination, Stéphanie n’est pas en reste ! La jeune femme explique son amusante idée d’annonce : « Nous avons organisé un gouter chez mon fiancé, petits biscuits et du thé… de la marque Mariages et Frères. Sur l’étiquette nous avions collé des post-it : »Bonne idée ! », »Vivement la noce ! », »Vous êtes conviés ». Les réactions ne se sont pas fait attendre : »Ils ont mis trois secondes pour percuter mais très vite ont tous éclaté de rire ! » ». Cependant, attention aux conséquences s’amuse la toute jeune mariée : « Après il faut assumer, on a reçu trois théières en cadeaux de mariage… ! ».

9 L’annonce à la Une

Certains journaux papier et médias en ligne proposent des « Carnets du Jour » dans lesquels il est possible de poster une annonce. Traditionnellement, il s’agit d’une façon d’officialiser certains grands événements de la vie tels que les fiançailles mais également les mariages, les baptêmes et les décès. Ces annonces ont un coût et n’ont de sens que si l’entourage a l’habitude de lire le journal en question bien sûr ! Certains fiancés créatifs dotés d’une bonne imprimante font un choix légèrement décalé: celui de créer un faux article ou une fausse une de journal, annonçant leurs fiançailles à la manière des grandes familles du Gotha ! Amusement garanti et bon souvenir à garder !

10 L’annonce festive

© Monkey Business Images I Shutterstock

Quand le contexte le permet, organiser une fête avec ses amis permet de partager la nouvelle dans une atmosphère joyeuse et collective. Si très légitimement certains couples apprécient de communiquer ainsi leur joie profonde, les fiançailles demeurent un temps de discernement. Il semble donc judicieux de rester vigilants afin de ne pas confondre ce temps de fête avec un premier petit mariage… Cela afin de garder son cœur libre et de pouvoir prononcer un oui mûrement réfléchi et attendu le jour J.

Amusante, décalée ou sobre, l’annonce de la joie des fiançailles ne connaît pas de règles bien précises. Selon son tempérament et son cercle d’amis plus ou moins en commun, le couple agira comme il l’entend. Quel que soit ce choix, « longue vie aux amoureux » et belle annonce aux jeunes fiancés lecteurs d’Aleteia !

Les quinze qualités de l’amour selon saint Paul :