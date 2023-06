Une statue de la Vierge Marie dans le plus grand parc à thème d’Espagne ?

La Vierge Marie se cache parfois dans des endroits insolites. En Espagne, une de ses représentations trône fièrement dans le parc d'attractions de Port Aventura, où des milliers de visiteurs se rendent chaque jour pour s'amuser.

Un parc d’attractions qui comporte une statue de la Vierge à l’enfant, c’est loin d’être banal. Et pourtant, c’est bien une représentation de la mère de Dieu que l’on peut voir au parc « Port Aventura », situé à Tarragone, dans la région de Catalogne. Inauguré en 1995, il est le parc le plus visité d’Espagne, et accueille chaque année plus de trois millions de personnes venues se divertir. Cinq kilomètres de montagnes russes, un gigantesque parc aquatique, une aire de jeux pour enfants, des parades et des cracheurs de feu… En somme, rien qui ne semble faire le lien avec la Vierge Marie, et pourtant ! Alors que différentes installations n’ont cessé d’être créées au fil des ans, la statue de la Vierge du Carmel est pourtant toujours là et n’a jamais été retirée.

Cortesía PortAventura

Lors de l’inauguration du parc, un petit bâtiment avec des attractions avait été créé. Il a ensuite été démantelé en 2002 afin d’utiliser cet espace comme restaurant, appelé « Centre de Pescadors » (centre de pêcheurs), inspiré des lieux où les pêcheurs se réunissaient après avoir passé la journée en mer.

Dans le cadre de la mise en scène thématique, un vieux bateau a été placé à l’entrée, ainsi que différents outils de pêche tels que des filets. La Virgen del Carmen, « Vierge du Carmel » a été installée sur la terrasse extérieure, en référence au culte qu’elle reçoit dans les zones portuaires de toute l’Espagne. Elle est en effet considérée comme la patronne des marins.

Cortesía PortAventura

Plusieurs changements, mais toujours avec la statue

Quelques années plus tard, en 2007, de nouveaux changements devaient transformer cet espace à thème. Mais la Vierge du Carmel y a conservé une place, même lorsque le restaurant à thème marin a disparu pour être remplacé par un autre. Elle se trouve aujourd’hui sur la terrasse du restaurant « Racó de Mar », où beaucoup de visiteurs viennent l’y voir. En Espagne, le parc du Puy du Fou, à Tolède, a lui aussi sa dédicace à la Vierge Marie. Dédié à l’histoire de l’Espagne, on peut trouver dans un de ses espaces la « Virgen del Arrabal ».