Lourdes : plus de 3.000 motards vrombissent pour la Vierge Marie

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023 se tenait le 31e pèlerinage des motards au sanctuaire de Lourdes. Ce rassemblement convivial, rythmé par des temps de prière, des balades en moto et plusieurs animations, a rassemblé plus de 3.000 personnes venues de toute la France.

La pluie ne les a pas découragés, loin de là. Jugés sur leurs bolides, casqués et vêtus du traditionnel blouson noir, ce sont environ 3.000 motards qui ont défié le temps maussade ce weekend du 17 juin, afin d’assister au 31e pèlerinage des motards à Lourdes. Un véritable retour en force pour cet événement après deux années de Covid. Le dernier pèlerinage avait rassemblé environ 700 personnes.

De nombreuses animations ont rythmé la journée du samedi, avec des activités et stands gratuits. C’est toutefois la journée du dimanche qui marque le temps fort de ce moment spirituel : à 10h, la messe a été célébrée en l’église Sainte-Bernadette, présidée par Don Maxence Bertrand, chapelain du Sanctuaire et aumônier du pèlerinage. Elle a débuté par une prière pour les défunts des familles et proches et a été suivie d’une procession en moto jusqu’à la grotte de Lourdes, où un cierge est traditionnellement déposé à la Sainte Vierge. Les motards ont ensuite pu faire bénir leurs motos avant de défiler. Véritable moment de convivialité et de retrouvailles entre passionnés, le pèlerinage de Lourdes des motards ne perd pas de sa popularité : fervents croyants comme peu pratiquants ont répondu présents.