Des idées de cadeaux pour un scout qui va prononcer sa promesse

Les scouts prononcent généralement leur promesse durant le camp d’été. Parents, chefs, amis, voici quelques idées de cadeaux qui marqueront ce bel événement et lui rappelleront son engagement.

« Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m’engage :

à servir de mon mieux Dieu, l’Église et mon pays,

à aider mon prochain en toute circonstance,

à observer la loi scoute. »

En prononçant sa promesse, le scout, la guide, le louveteau, la louvette ou la jeannette, promet de faire de son mieux pour aimer et servir tout au long de sa vie. Il s’engage solennellement à poursuivre l’idéal scout et à respecter les valeurs du scoutisme. Ce sont les chefs, réunis en Cour d’honneur, qui estiment qu’un scout est prêt à prononcer sa promesse. Une grande étape dans la progression du jeune, qui peut être célébrée à son retour à la maison, en lui offrant par exemple un petit cadeau. Une belle manière de s’associer à la joie que représente son engagement et de montrer qu’on le prend au sérieux.

Néanmoins, « ce n’est pas parce qu’on l’a prononcée un jour qu’elle est acquise », prévenait le père Xavier de Verchère, aumônier national des Scouts et Guides de France. « Il est bon d’y revenir de temps en temps et de s’interroger : Qu’ai-je fait de ma promesse ? ». Une petite croix, une jolie affiche, un objet particulier… Autant de petites attentions qui peuvent contribuer à lui rappeler ce jour où, un soir d’été, il a prononcé sa promesse.

Découvrez nos douze idées de cadeaux :