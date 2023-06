Prière pour les migrants morts au large de la Grèce

Au moins 79 migrants, selon un bilan encore provisoire, ont péri en mer lors du naufrage de leur embarcation dans la nuit du 13 au 14 juin, au large des côtes grecques. Plus de 100 personnes ont été secourues, les blessés étant transférés à l’hôpital de Kalamata. Mais de nombreux exilés sont encore portés disparus. Ils étaient à bord d’un bateau de pêche surchargé parti du port de Tobrouk en Libye.

Le pape François – actuellement en convalescence à l’hôpital Gemelli – a été « profondément consterné » d’apprendre ce drame, peut-on lire dans un télégramme publié le 15 juin signé du cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, et adressé au nonce apostolique en Grèce, Mgr Jan Romeo Pawłowski. Il assure de ses « sincères prières » pour « les nombreux migrants décédés, leurs proches et tous ceux qui ont été traumatisés par cette tragédie ». Il invoque « les dons de force, de persévérance et d’espérance de Dieu tout-puissant » sur les survivants, ceux qui les accueillent et sur les secouristes qui opèrent encore en mer Ionienne.

Lors de sa visite à Lesbos le 16 avril 2016, le pape François avait récité une bouleversante prière pour tous les migrants morts en mer. Une prière que chacun peut réciter à nouveau aujourd’hui :

Dieu miséricordieux,

Nous te prions pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour tous les enfants, qui sont morts après avoir quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure.

Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom,

chacun d’eux est connu, aimé et chéri de toi.

Puissions-nous ne jamais les oublier, mais honorer leur sacrifice

plus par les actes que par les paroles.

Nous te confions tous ceux qui ont fait ce voyage,

affrontant la peur, l’incertitude et l’humiliation,

en vue de parvenir à un endroit de sécurité et d’espérance.

Tout comme tu n’as jamais abandonné ton Fils

lorsqu’il a été conduit à un endroit sûr par Marie et par Joseph, de même à présent sois proche de tes fils et de tes filles que voici, à travers notre tendresse et notre protection.

En prenant soin d’eux, puissions-nous travailler pour un monde où personne n’est contraint à abandonner sa maison

et où chacun peut vivre dans la liberté, la dignité et la paix.

Dieu miséricordieux et Père de tous,

réveille-nous du sommeil de l’indifférence,

ouvre nos yeux à leur souffrance,

et libère-nous de l’insensibilité

générée par le confort mondain et l’égocentrisme.

Aide-nous, en tant que nations, communautés et individus,

à voir que ceux qui viennent dans nos contrées sont nos frères et sœurs.

Puissions-nous partager avec eux les bénédictions que nous avons reçues de tes mains,

et reconnaître qu’ensemble, comme une famille humaine unique,

nous sommes tous des migrants, en chemin dans l’espérance vers toi, notre vraie maison, où toute larme sera essuyée,

où nous serons tous en paix et en sécurité dans tes bras.

Amen.