François sortira de l’hôpital vendredi, premières photos après son opération

La sortie de la polyclinique Gemelli où le Pape a été hospitalisé pour une hernie intestinale a été confirmée pour le vendredi 16 juin, a rapporté le Saint-Siège. Le Pape a également pu rendre visite aux enfants malades de l'hôpital dans la matinée du 15 juin.

« L’équipe médicale qui suit le pape François a confirmé la sortie du Saint-Père de l’hôpital A. Gemelli dans la matinée de demain, vendredi 16 juin », annonce le Bureau de presse du Saint-Siège le 15 juin 2023. Le Pape a été admis à l’hôpital le 7 juin 2023 pour y être opéré d’une hernie intestinale comportant un risque d’occlusion. L’hospitalisation du pape François s’est jusqu’ici bien déroulée et n’a pas démontré de complications durant la convalescence.

Ces derniers jours, les communiqués du Saint-Siège saluaient l’amélioration de la santé du Pape, qui avait même repris le travail depuis sa chambre d’hôpital. Le 14 juin au soir, le pape a participé à un dîner avec le personnel qui l’assiste depuis son admission.

Les analyses hématochimiques – sang et moelle osseuse – de ce matin étaient normales, après une nuit pendant laquelle François s’est une nouvelle fois « bien reposé ». Par la suite, il a reçu, en signe de remerciement, toute l’équipe opératoire composée des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et sanitaires et du personnel auxiliaire qui ont coordonné, réalisé et rendu possible l’intervention chirurgicale du 7 juin.

Visite des enfants malades

Le Pape a ensuite rencontré les responsables de la pastorale auprès du personnel soignant et des malades de la polyclinique, puis la direction de l’hôpital universitaire. Il s’est rendu dans le service d’oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile pour remercier « les jeunes patients qui ont exprimé leur affection au pape ces derniers jours par de nombreuses lettres, des dessins et des messages de prompt rétablissement ». Il a échangé avec eux ainsi que leurs parents, et leur a offert un chapelet et un livre.

© Vatican Media

Le Pape a enfin remercié tout le personnel médical de l’établissement pour « son professionnalisme et ses efforts pour soulager la souffrance des autres, non seulement avec des médicaments, mais aussi avec tendresse et humanité ». S’il sort de l’hôpital demain comme prévu, François y sera resté dix jours, soit aussi longtemps que lors de sa précédente opération au côlon, en juillet 2021.

© Vatican Media

La présence ou non du Pape à la fenêtre du Palais apostolique pour la prière dominicale de l’Angélus le 18 juin prochain n’a pas été communiquée. Il pourrait avoir plusieurs rendez-vous importants la semaine prochaine, notamment avec les présidents brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et cubain Miguel Díaz-Canel. Cet été, deux importants voyages l’attendent : les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne du 2 au 6 août, puis un déplacement historique en Mongolie du 31 août au 4 septembre.