Les gestes les plus simples pour grandir dans la foi

Si vous cherchez à approfondir votre foi, voici quelques habitudes toutes simples qui pourront vous aider.

Parfois, il est un peu difficile – et même un peu intimidant – d’essayer d’approfondir sa foi, tout en essayant de gérer les modes de vie trépidants que nous avons tendance à mener. Donc, pour vous aider à essayer de vous concentrer un peu plus sur la foi, voici une liste de choses à faire. Et rappelez-vous, comme pour toutes les listes de choses à faire, cela peut prendre beaucoup de temps pour tout cocher, alors ne paniquez pas si vous n’y parvenez pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Des petits pas, jusqu’au bout !

1 Aller à la messe chaque dimanche

Cela peut sembler évident, mais parfois il peut y avoir un événement qui vous empêche d’aller à l’église. Assurez-vous que vos priorités dominicales commencent par la messe, et tout le reste peut s’aligner par la suite.

2 se confesser régulièrement

Se confesser peut vous aider à vous rapprocher de votre Père céleste, car il ne s’agit pas seulement de confesser ses péchés, il s’agit de rechercher sa miséricorde, de la recevoir et de vous souvenir que Dieu vous aime inconditionnellement. Et ensuite, vous vous sentirez un peu plus léger et prêt à embrasser tout ce que la vie a à offrir.

3 prier chaque jour

Si vous avez du mal à réserver du temps chaque jour pour les prières, il existe des moyens d’intégrer les prières dans votre vie quotidienne sans négliger d’autres tâches importantes. Par exemple, si vous êtes dans les embouteillages, vous pouvez toujours prendre le temps de prier, et tant que vous y êtes, vous pouvez également demander un bon voyage ! Pourtant, rien ne remplacera jamais un temps fixé pour Dieu chaque jour. Essayez d’y parvenir petit à petit.

4 lire

Il y a tellement de livres excellents pour les catholiques. La Bible elle-même est dans une catégorie à part en tant que Parole de Dieu. Mais au-delà de cela, il existe beaucoup de lectures spirituelles, du catéchisme aux livres de saints qui peuvent vous inspirer dans votre vie quotidienne.

5 Accomplir un acte de miséricorde quotidien

Il y a des actes de miséricorde corporels et spirituels que vous pouvez facilement réaliser dans votre journée, qui ne prendront pas trop de temps. Qu’il s’agisse d’essayer de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort ou d’offrir de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

6 Lire les lectures de la messe

Cela peut être délicat si vous vous sentez dépassé et pressé par le temps, mais c’est quelque chose que vous pouvez faire. Les lectures dites à la messe chaque jour sont disponibles sur Internet et sur des applications, comme AELF.

7 Prier le chapelet

Prier le chapelet peut prendre un peu de temps, mais vous pouvez commencer par prier juste une dizaine. Puis, au fil du temps, faites-en de plus en plus et avant que vous ne le sachiez, vous prendrez l’habitude de tendre quotidiennement la main à Notre-Dame.

8 Montrer de la gratitude

Vous pouvez prier et offrir votre aide, mais il est également important de faire le point sur tout ce que vous avez. Vous pouvez pratiquer la gratitude quotidienne, en considérant toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Vous pouvez soit les écrire dans un journal, soit simplement y penser dans vos prières. En appréciant tout ce que vous avez, vous grandirez certainement dans la foi.

9 Rejoindre une communauté locale

C’est agréable de grandir dans la foi avec d’autres membres de votre paroisse ou communauté catholique. Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer physiquement, vous pouvez rejoindre des groupes en ligne qui répondent à vos besoins particuliers.