Une lettre apostolique sur Thérèse de Lisieux en préparation, annonce le Pape

Le pape François a indiqué lors de l’audience générale de ce mercredi 7 juin vouloir dédier une lettre apostolique à sainte Thérèse de Lisieux dont on fête cette année le 150e anniversaire de sa naissance.

Le pape François a annoncé vouloir dédier une lettre apostolique à la sainte française Thérèse de Lisieux (1873-1897), pour le 150e anniversaire de sa naissance, lors de l’audience générale qu’il a présidée place Saint-Pierre, le 7 juin 2023. Près de lui, étaient exposées des reliques de la sainte patronne des missions, apportées par une délégation du diocèse de Lisieux dans le cadre d’une tournée à Rome.

« Nous voici devant les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne universelle des missions », a souligné le Pape en ouvrant la 16e catéchèse de sa série sur le thème de l’évangélisation. En arrivant sur le podium après avoir fait un tour en papamobile, le pontife de 86 ans s’était recueilli devant l’imposant reliquaire de celle qu’il a souvent désignée comme sa sainte préférée.

Pas encore de date de publication

Méditant sur « le zèle apostolique », François a invité la foule à se laisser « aider par le témoignage de sainte Thérèse ». Et d’annoncer : « Elle est née il y a 150 ans et, à l’occasion de cet anniversaire, j’ai l’intention de lui dédier une lettre apostolique ». Le Pape n’a cependant pas précisé la date de publication de ce document.

Cette annonce répond à une demande faite par le diocèse normand. Lors d’une audience générale en décembre 2022, une délégation de Lisieux avait en effet remis au chef de l’Église catholique deux lettres, contenant plusieurs propositions : une invitation à venir à Lisieux ; une demande de nommer Thérèse patronne des prêtres du monde ; et enfin la publication d’une lettre apostolique en lien avec le Jubilé de Thérèse.

Les lettres n’avaient pas reçu de réponse, mais quelques mois plus tard, le Vatican avait demandé la présence des reliques à l’audience générale. S’il existe plusieurs reliquaires de Thérèse de Lisieux, c’est l’impressionnant reliquaire des voyages internationaux, pesant 250 kilos, qui a été apporté à Rome. Celui-ci a fait près de 130 déplacements dans plus de 80 pays. Il a été amené de France en camion par un couple de jeunes mariés italiens, et réceptionné lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis Tagle, pro-préfet du dicastère pour l’Évangélisation, dans l’église du Russicum le 6 juin.

[EN IMAGES] L’audience générale du 7 juin 2023 :