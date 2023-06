Vatican : les reliques de sainte Thérèse de Lisieux exposées lors de l’audience générale

Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux ont quitté la France le 3 juin pour l'Italie, où elles resteront du 6 au 16 juin. Elles seront exposées à la vénération des fidèles dans plusieurs paroisses italiennes, et seront présentées lors de l'audience générale du Pape au Vatican, ce mercredi 7 juin.

Des reliques de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) et de ses parents, saints Louis et Zélie Martin, ont quitté la France le samedi 3 juin afin de rejoindre l’Italie. Du 6 au 16 juin, elles seront exposées à la vénération des fidèles de différentes paroisses de Rome, après deux haltes dans deux autres diocèses italiens. Cette pérégrination a lieu dans le cadre du double jubilé du 150e anniversaire de la naissance de Thérèse et du 100e anniversaire de sa béatification. La venue à Rome des reliques de la « petite Thérèse » a été demandée par le Collège pontifical Russicum, institut dédié à la formation des prêtres russes et ukrainiens catholiques fondé sous le patronage de sainte Thérèse.

À cette occasion, le Saint Siège a demandé la présence des reliques sur la place Saint-Pierre lors de l’audience générale du pape François, le mercredi 7 juin. Les reliques seront accompagnées d’une délégation normande, composée entre autres de Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, et de Mgr Bruno Feillet évêque du diocèse de Séez.

Les reliques sont transportées dans la copie du reliquaire centenaire, conçue pour les voyages internationaux, une châsse particulièrement impressionnante en bois de 250 kg. Le reliquaire des saints Louis et Zélie Martin est une copie de celui qui est dans la chapelle dédiée aux parents de la sainte de la basilique de Lisieux. Le pèlerinage des reliques a été initié dans les années 1990, dans le contexte de la préparation du doctorat de Thérèse de Lisieux, a notamment expliqué le père François-Marie Léthel, religieux de l’Ordre des carmes déchaux et spécialiste de la spiritualité thérésienne à I.MEDIA : « Ces reliques sont comme un “aimant” qui attire les gens. On voit que dans ces occasions, beaucoup de gens viennent, se confessent, se rapprochent de l’Église… »

Une audience potentiellement dédiée à Thérèse

Si les modalités de cette audience particulière ne sont pas encore connues, il est fort probable que l’attention du Pape, dont Thérèse est la sainte préférée, soit concentrée sur cette dernière et sur sa vie. « Ce sera donc un moment important, et, pour le pape François, un moment de consolation spirituelle. Il aime beaucoup “la petite Thérèse” ! », a rappelé le père Léthel. Malgré cet attachement, François n’a encore jamais pu se rendre à Lisieux, où sont conservées les reliques de la sainte. Lors de sa venue à Marseille, le 23 septembre, le Pape ne devrait pas faire étape ailleurs.

Après l’audience générale, une réception officielle aura lieu à l’ambassade de France près le Saint-Siège, suivie d’une messe à l’église Saint-Louis-des-Français présidée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Vatican. Le soir, les reliques seront exposées au cours d’une veillée de prière et d’une nuit d’adoration. Pour les jours restants, le reliquaire sera transporté dans d’autres paroisses romaines, mais aussi dans une prison pour mineurs et à l’Université pontificale Teresianum.

Une annonce particulière du Pape ?

Lors d’une audience générale en décembre 2022, une délégation de Lisieux avait remis au pape François deux lettres, contenant plusieurs propositions : une invitation à venir à Lisieux ; une demande de nommer Thérèse patronne des prêtres du monde ; et enfin la publication d’une lettre apostolique en lien avec le Jubilé de Thérèse. La présence des reliques à l’audience pourrait laisser présager une annonce en réponse à ces demandes.

Si, selon l’agence de presse italienne ANSA, le pape François s’est rendu à la polyclinique Gemelli de Rome dans la matinée du 6 juin pour des « contrôles », cette courte hospitalisation ne remet cependant pas en cause son programme de mercredi, d’après Sonya Dumesnil, directrice de la communication du sanctuaire de Lisieux présente à Rome pour l’audience du Pape.