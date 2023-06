Connaissez-vous vraiment le drapeau du Vatican ?

Les catholiques reconnaissent généralement au premier coup d'œil le drapeau du Vatican. Mais en êtes-vous si sûrs ?

Avec sa forme carrée et ses couleurs jaune et blanc, il est reconnaissable entre mille et flotte dans le monde entier, lors de grands rassemblements ou pèlerinages, mais aussi dans des congrégations religieuses ou même chez des particuliers. Le drapeau du Vatican, adopté en 1929 sous le règne de Pie XI, est aussi l’un des deux seuls carrés au monde, avec celui de la Suisse, et ses deux bandes représentent les couleurs papales. Facile à reconnaitre donc.

Sur la partie blanche, sans doute moins connues dans le détail, sont représentées des armoiries, celles de la Cité du Vatican, et non celles du Saint-Siège d’ailleurs, avec les clés de saint Pierre croisées et surmontées de la tiare papale. La clé d’argent est placée en position dextre et croise la clé d’or, en arrière-plan, elles sont reliées par un cordon de couleur rouge. Voilà pour la description originelle, un drapeau que l’on peut retrouver dans une image en mauvaise définition sur le site du Vatican.

Or il se trouve que des milliers de pèlerins à travers le monde aiment avoir avec eux un drapeau à agiter lors de grands rassemblements. Aussi, ils vont sur internet pour en imprimer un, et ils cherchent une version de bonne définition et gratuite, d’où le passage par Wikipédia. Des internautes viennent pourtant de découvrir que le drapeau accessible en ligne n’était pas le bon !

Certes c’est un détail, mais une fois qu’on l’a vu, on ne voit plus que cela. Reprenons la description de l’original, la tiare qui surmonte les clés de saint Pierre est de couleur or et son disque est blanc. Or sur la version erronée, ce disque est rouge, et il vous suffit à présent de vous promener sur le web pour voir défiler les images de milliers de « faux » avec ce fond rouge sous la tiare.

Le drapeau erroné. Larousse

L’erreur date de 2017, quand un rédacteur anonyme de Wikipédia a cru bon de modifier l’apparence du drapeau indiquant l’avoir fait à des fins de “correction des couleurs”, notant que les armoiries du Vatican incluent le rouge au bas de la tiare. L’erreur a été rétablie sur Wikipédia en décembre 2022 mais entre temps, elle a pris des dimensions mondiales. Difficile aujourd’hui de faire un décompte des milliards d’images ou photos de ce drapeau incorrect, jusque dans les emojis de nos téléphones.

L’honneur est sauf pour Aleteia, les articles illustrés du drapeau du Vatican ont toujours utilisé la bonne version. Maintenant que vous voilà incollables sur le drapeau du Vatican, à votre tour de le reconnaître du premier coup d’œil lors des prochains grands rassemblements à venir !