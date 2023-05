La paroisse de Morhange (Moselle) envisage accueillir dans un ancien couvent de jeunes missionnaires souhaitant donner une année au service d'une paroisse rurale. Mais la maison dédiée à cette mission est dans un piètre état. Qu'à cela ne tienne, l'abbé Grégoire Corneloup a décidé de faire appel à de véritables professionnels... l'émission "Cleaners, les experts du ménage".

Voilà un moyen plutôt efficace de faire connaître un projet qui a du sens : en Moselle, l’abbé Grégoire Corneloup – qui s’était fait connaître en 2018 au moment de la crise des Gilets jaunes où il avait béni manifestants et forces de l’ordre – a décidé de faire appel à l’émission « Cleaners, les experts du ménage ». Diffusée sur TFX, elle met en scène Alex, Claude, Leslie et Laura, qui viennent en aide à des personnes dépassées par les tâches ménagères. Le but : ranger et nettoyer leur logement de fond en comble, du sol au plafond, pour le transformer en intérieur accueillant et parfaitement lustré.

Le presbytère de la paroisse de Morhange (Moselle) est-il donc sale à ce point ? En réalité, il n’est pas question du presbytère mais d’une maison attenante d’une superficie d’environ 250m2, que la paroisse a pour intention d’utiliser à des fins missionnaires. Ancien couvent, ce bâtiment accueillera pour l’année à venir au moins deux jeunes en mission au cours d’une année sabbatique. L’objectif : se mettre au service d’une paroisse rurale pendant un an. « L’idée est de vivre un temps de fraternité avec les paroissiens. Cela pourra passer par la participation aux différentes activités paroissiales, par l’animation et l’organisation de temps de prière et de rencontre, la visite de personnes âgées, des travaux manuels… », explique à Aleteia Armina Dumortier, animatrice pastorale pour la paroisse de Morhange et participante de l’émission. « La maison est grande, nous nous sommes dit qu’il y avait quelque chose à faire, mais elle est aussi très vieillissante et n’était pas adaptée pour y habiter. Pour attirer les jeunes, il faut que nous proposions quelque chose de confortable et de bien agencé pour qu’il y soit agréable d’y rester », poursuit-elle.

Le père Corneloup et Leslie, de l’équipe de tournage. Paroisse de Morhange

Une semaine de tournage

La participation à l’émission répond donc à deux buts : rénover une bonne partie de la maison, mais aussi faire connaître le projet missionnaire de la paroisse, puisqu’à ce jour, aucun jeune n’est encore volontaire. Après une semaine de tournage fin février, ce sont trois chambres, un couloir, le salon, la cuisine et l’entrée qui ont été totalement nettoyés et décorés. L’abbé Corneloup, Armina et certains paroissiens ont prêté main forte à l’équipe de tournage pendant deux jours.

Ce n’est qu’au bout d’une semaine que le père Corneloup et Armina ont pu découvrir la maison métamorphosée. « C’est du très beau travail », estime Armina. « Tout est propre, la peinture et le papier peints ont été changés, la décoration ajoutée… Mais au-delà de cette efficacité, ce fut un très beau moment de partage. L’équipe de l’émission était très bienveillante, sans aucun a-priori sur la nature de notre projet dont ils ont admiré la dimension missionnaire. Pour eux, le don de soi est très important. Leslie voulait même aller visiter l’église ! » Une transformation visible du téléspectateur le mercredi 24 mai, date à laquelle sera diffusé l’épisode, sur la chaîne TFX, à 21h05.