S’engager financièrement et devenir actionnaire solidaire

Permettre à des particuliers de financer des logements décents à des prix accessibles pour les personnes en difficulté, c’est ce que propose la foncière Habitat et Humanisme aux particuliers désireux de donner du sens à leurs choix d’investissements financiers.

Vivre dans un logement décent peut sembler pour certains une évidence. Pour d’autres, il s’agit d’un combat de chaque instant : en France, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Un combat dans lequel s’engage résolument le Mouvement Habitat et Humanisme depuis près de quarante ans. Créé par un promoteur lyonnais devenu prêtre, le père Bernard Devert, qui voulait « mettre du social dans le béton », Habitat et Humanisme oeuvre activement à la réinsertion des personnes fragilisées ou en précarité en leur fournissant un logement digne dans un environnement socialement équilibré. Pour y parvenir, Bernard Devert a créé une foncière solidaire dès 1986, dont la fonction est d’acheter, construire, réhabiliter ou rénover des logements dans des quartiers dont le renchérissement tend à exclure les populations les plus modestes.

© Christophe Poujet

La Foncière compte aujourd’hui plus de 10.000 actionnaires, « en majorité des personnes physiques désireuses que leur placement ait un réel impact social, et également des institutionnels, comme des fonds d’épargne salariale solidaire ou des fonds à impact », précise Pascal Tisseau, responsable bénévole de la Foncière qui se réjouit que les actions dans le capital de la Foncière d’Habitat et Humanisme aient le label Finansol, garantie de transparence, d’éthique et de solidarité dans l’utilisation et la gestion de l’épargne. Et cela marche. Jugez plutôt : en 2023, plus de 1.500 logements en projet sur trois ans ont été lancés, dont 25 nouvelles pensions de famille et 25 nouvelles résidences intergénérationnelles. Un objectif qui ne demande qu’à être dépassé ! Comment ? En devenant à votre tour actionnaire de la Foncière.

Une action à 149 euros

Chaque année sont ouvertes aux investisseurs deux augmentations de capital, pour un montant 20 millions d’euros. Et si vous en profitiez pour rejoindre les 10.000 actionnaires solidaires de Habitat et Humanisme ? Sous réserve d’être conservés pendant cinq ans, les titres souscrits ouvrent droit à l’avantage IR-SIEG : réduction d’impôt sur le revenu de 25%, au titre des revenus 2023, du montant de la souscription plafonné à 50.000 euros pour les célibataires et 100.000 euros pour les contribuables mariés, avec un report en cas de dépassement sur les quatre années suivantes, dans la limite du plafonnement des niches fiscales à 10.000 euros de réduction d’impôt par foyer avec faculté de report pendant 5 ans en cas de dépassement.

© Christophe Pouget

À noter que la levée sera close au plus tard le 26 mai et que l’action ne donne pas lieu au versement de dividendes. Elle est réévaluée tous les ans depuis 2006 et s’élève actuellement à 149 euros. Les actions de la Foncière Habitat et Humanisme ne sont pas assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière. Les réductions d’impôts s’appliquent si les actions sont conservées 5 ans minimum, à compter de l’année suivant la réalisation de l’augmentation de capital.

© Christophe Poujet

Sur le site internet d’Habitat et Humanisme sont à découvrir des projets toujours plus nombreux de constructions de nouveaux logements, souvent dans de très beaux bâtiments, dont plusieurs ont gardé l’âme chrétienne de leur histoire.

En savoir plus Le Mouvement Habitat et Humanisme permet aux familles et aux personnes seules, en difficulté, d’accéder à un logement à faible loyer et de se réinsérer durablement. Présent dans 87 départements français, en Belgique et au Luxembourg, Habitat et Humanisme a logé quelque 35.000 familles en difficulté depuis sa création. Acteur innovant de l’économie sociale et solidaire, Habitat et Humanisme développe des outils économiques à vocation sociale comme la Foncière d’Habitat et Humanisme

