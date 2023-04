Projet immobilier, retraite… Les avantages d’être accompagné par un conseiller patrimonial

Peu avertis, ils ont néanmoins entrepris des investissements financiers et immobiliers pour protéger leur famille et préparer leur avenir. Jeanne, Isabelle et Antoine sont accompagnés par Céline Cottret, conseillère en stratégie patrimoniale dans la région de Blois. Ils témoignent des avantages à avoir recours à un expert.

« A différentes périodes de notre vie, nous lui expliquons comment nous imaginons notre avenir ou quels sont les projets qui nous tiennent à cœur, et elle nous conseille sur les meilleurs placements pour nous, à ce moment-là », confie Jeanne, 34 ans, mariée et mère de trois enfants, lorsque nous lui demandons en quoi consiste le conseil patrimonial que le couple sollicite auprès de Céline Cottret depuis maintenant six ans. « Nous, nous n’y connaissons rien, et les conseillers bancaires ne sont pas toujours très objectifs », ajoute-t-elle. Jeanne est responsable d’un atelier de production de sacs à main dans le secteur du luxe, et son mari est ingénieur électricien. Installés à Bordeaux, ils ont régulièrement des contacts avec Céline Cottret. Récemment, c’est elle qui s’est chargée de renégocier leur prêt immobilier. Un gain de temps, pour Jeanne et son mari, mais aussi l’assurance de négocier au mieux le taux d’intérêt, l’assurance, les frais de dossier, les indemnités en cas de remboursement anticipé…

1 L’écoute

Première qualité, et non des moindres, de l’expert en stratégie patrimoniale : l’écoute. En effet, un conseil n’est bon que s’il correspond à la situation et au projet du client. Céline Cottret, qui a créé son cabinet en 2017 après 20 ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique, souligne combien l’écoute est importante. « Le premier rendez-vous est consacré à la découverte de mon interlocuteur, de ses projets, de sa manière de fonctionner, de son profil. Je recueille des informations, je cerne ce qu’il cherche, je réalise un audit patrimonial, et ce n’est qu’au second rendez-vous que je lui présente une solution d’épargne ou d’optimisation qui corresponde à ses attentes ».

2 La confiance

Un sens de l’écoute et un respect qu’a tout de suite senti Isabelle et qui lui ont inspiré confiance. « Céline Cottret écoute, explique, elle prend son temps et surtout, prend en compte le projet de chacun. Elle ne pousse pas à la consommation ! » s’exclame Isabelle, 49 ans, divorcée et mère de trois enfants, pharmacienne chez un prestataire de soins à domicile. En 2019, elle a fait appel aux services de Céline en vue de préparer sa retraite. « Nous avons fait un point patrimonial, passé en revue les différents produits financiers, car ce n’est pas du tout ma partie ! Céline m’a expliqué la nécessité de diversifier mon portefeuille. »

Face à la baisse attendue des prestations de retraite, la préparation de la retraite est une thématique sur laquelle la conseillère est très sollicitée. « Mon rôle consiste alors à expliquer le régime général, faire le point sur les droits acquis, simuler la pension future, puis bâtir une stratégie pour acquérir les actifs immobiliers ou financiers qui produiront des revenus complémentaires. » En ce sens, Isabelle a dernièrement profité des services de la conseillère pour réaliser un projet d’investissement immobilier locatif. « Nous avons des valeurs communes, j’ai confiance en elle, et ma fille, qui commence à travailler, s’est également tournée vers elle. »

3 Des propositions ajustées

Un sentiment de confiance qui provient sans doute de propositions ajustées. Céline Cottret écoute, s’adapte et propose une solution fournie par l’un de ses nombreux partenaires, bancaires ou assureurs. « Après une étude détaillée du profil de mes clients, je conseille les meilleures enveloppes de placements (PER, assurance-vie…), puis je sélectionne les supports d’investissement qui répondent le mieux aux objectifs et à la sensibilité de chacun. »

Antoine, 26 ans, marié, père de bientôt deux enfants, travaille dans la Marine nationale. Muté en 2021 en Outre-Mer, il a évoqué avec Céline Cottret le besoin de garantir un capital financier afin d’investir dans l’immobilier à son retour en Métropole. « La plus grande plus-value de notre conseillère, c’est qu’elle prend vraiment le temps de nous écouter et de nous expliquer les solutions possibles et adéquates. Nous avons ainsi ouvert deux portefeuilles d’épargne, l’un dynamique, l’autre sécuritaire. » Nul besoin d’être riche comme Crésus pour faire appel aux services de Céline Cottret. Elle octroie ses conseils pour un montant minimum d’épargne de 3.000 euros.

4 Une grande liberté

L’avantage d’un conseiller qui travaille indépendamment des établissements bancaires réside dans sa grande liberté quant aux produits proposés. « Je ne suis pas liée aux produits d’une banque en particulier. Selon les besoins et la situation de mes clients, je vais trouver la solution qui leur correspond le mieux parmi une multitude d’offres sur le marché », explique Céline Cottret. Une manière d’avoir accès à une large gamme de solutions patrimoniales, sans pour autant être client en banque privée. En outre, l’experte précise que ce sont ses partenaires financiers qui la rémunèrent au moment de la signature du contrat. Autrement dit, elle ne facture pas d’honoraires.

5 Un suivi sur la durée

Comme en témoignent ses clients, Céline Cottret est disponible, réactive et assure un suivi dans la durée. Ce qui n’est pas nécessairement le cas de tous les établissements bancaires qui subissent généralement d’importants turnovers. Quant aux relations humaines, qui font défaut dans les banques en ligne, elles sont au cœur de la dynamique instaurée par Céline Cottret. « Ce qui m’intéresse, c’est la rencontre, l’accompagnement sur le long terme. Il s’agit d’une reconversion professionnelle, et ce qui m’anime est d’être au service de mes clients, de leur apporter la solution qui leur convienne, que ce soit pour protéger leur famille, réduire leurs impôts, préparer leur retraite ou valoriser leur épargne ».

