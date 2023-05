Entre séminaristes, ça va se tacler !

Des séminaristes qui s'affrontent... sur un terrain de football. Le tournoi des séminaires francophones doit rassembler près de 200 séminaristes ce samedi à Nantes dans une ambiance sportive et fraternelle.

Des séminaristes en tenue de sport et chaussés de crampons, courant après le ballon sur une pelouse : c’est l’initiative pleine de bonne humeur du séminaire Saint-Jean des Pays de la Loire, organisateur du tournoi de football des séminaires catholiques francophones.

Le 13 mai, le séminaire interdiocésain de Nantes accueillera 200 séminaristes de différentes maisons qui forment en leur sein les futurs prêtres de l’Église catholique en France et en Belgique.

« La théologie, oui ! Mais le foot aussi ! », peut-on entendre dans la vidéo diffusée par le séminaire Saint-Jean des Pays de la Loire pour annoncer l’événement. « Revêts-toi d’humilité et chausse tes crampons. Tu es Giroud, Mbappé, Griezmann, c’est ton moment. » Un événement à la fois festif et fraternel entre ces jeunes hommes qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu et à l’Église. « C’est un bon moyen de tous se retrouver dans une ambiance sportive et spirituelle », estime Thomas Bedouelle, séminariste du diocèse de Luçon. « Je pense que c’est important de montrer qu’il y a des vocations, des hommes qui choisissent cette voie et qui sont prêts à partager cette joie du sacerdoce. »

Onze maisons de formations se réuniront au lycée Saint-Joseph-du-Loquidy. Juste avant les matchs qui verront s’opposer douze équipes, Mgr Percerou, évêque de Nantes, bénira les séminaristes. Le matin, ces derniers assisteront à la messe à 10h15 en l’église Saint-Pasquier. Et c’est Patrice Rio, ancien défenseur emblématique du FC Nantes et joueur de l’équipe de France de 1976 à 1980, qui sifflera le coup d’envoi !

Chaque année depuis 2006, un séminaire ou une maison de formation accueille le tournoi. L’an dernier, les séminaristes s’étaient tous rencontrés à Issy-les-Moulineaux. Et pour ceux qui n’aimeraient pas le football, la pétanque sera aussi au rendez-vous de ce « tournoi du courage ». Le pastis n’y sera peut-être pas, mais la bonne humeur certainement !