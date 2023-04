Un jeu de cartes catholique ? C'est l'idée ingénieuse de Jimmy Reynolds, un jeu américain plein d'humour qui se cache derrière la page Instagram aux 130.000 abonnés "Lit Catholic Memes".

C’est un jeu de cartes hors du commun que propose le créateur Jimmy Reynolds. Celui qui se cache derrière le très populaire compte Instagram « Lit Catholic Memes », créé en 2016, est âgé de 22 ans et se définit comme un « catholique passionné par sa foi ». Suivi par plus de 130.000 abonnés, il partage quotidiennement des publications pleines d’humour sur des thèmes liés à la religion et à la spiritualité catholiques. En parallèle de cette activité, le jeune homme est étudiant en arts et en communication à l’université franciscaine de Steubenville.