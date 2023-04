Pendant le temps pascal, les prêtres revêtent des vêtements liturgiques de couleur blanche. Une couleur présente dans la Bible et remplie d’un fort symbolisme.

Durant le carême, les prêtres ont porté des vêtements liturgiques violets, symbolisant le pardon, l’attente et la pénitence. Puis ils ont porté du rouge, le dimanche de la Passion (5ème dimanche de carême) et le Vendredi saint, en signe de la Passion du Christ. Lors de la Vigile pascale, ils revêtiront enfin la couleur blanche, qu’ils porteront durant tout le temps pascal.

La Bible rapporte plusieurs passages où il est question de blanc. Dans sa vision, Daniel voit « l’Ancien des jours » qui n’est autre que Dieu lui-même apparaissant dans une blancheur extrême (Dn 7, 9). Lors de sa transfiguration, Jésus glorifié apparaît d’une blancheur lumineuse et éclatante (Mc 9, 2-3). Dans la vision de Jean, Jésus apparaît également de manière lumineuse (Ap 1, 14). L’ange qui parle à Marie de Magdala après la résurrection de Jésus est également lumineux et porte un vêtement blanc comme neige (Mt 28, 3). Le blanc est la couleur qui rassemble toutes les couleurs. Elle symbolise l’innocence, la pureté et la sainteté. C’est la couleur de la lumière de Dieu.

La couleur de la fête

Dans l’Antiquité, le blanc était aussi considéré comme la couleur de la liberté. C’est d’ailleurs la couleur que portent les baptisés. Ainsi, ils manifestent cette liberté que Dieu donne à celui qui le reconnait. Mais c’est aussi la couleur de la fête ! Dans l’Église romaine, on le revêt lors des fêtes de Jésus-Christ telles que Noël, l’Épiphanie, l’Ascension, la solennité du Corps et du Sang du Christ, la solennité du Sacré-Cœur. Mais aussi aux fêtes de la Vierge Marie, de la Toussaint, des anges, ainsi qu’à celles des Pontifes, Docteurs, Confesseurs, Vierges et en général de tous les saints et saintes qui ont exprimé leur foi, sans pour autant donner leur vie par le martyre (et par le sang versé).

Pendant le temps pascal, le blanc symbolise la résurrection, le Christ ressuscité dans l’exultation de la Foi. Comme le précise Dom Robert Le Gall dans son Dictionnaire de Liturgie (Editions CLD), « le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection ».

