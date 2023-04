Six charmantes traditions irlandaises autour de Pâques

Ces traditions originaires d’Irlande peuvent facilement s’adapter à vos célébrations de Pâques.

L’un des aspects merveilleux de la religion chrétienne, ce sont les différentes célébrations qui se succèdent tout au long de l’année. Souvent, ces célébrations sont accompagnées de traditions séculaires dans le monde entier.

L’Irlande est l’un de ces pays dont les traditions ont été transmises de génération en génération et que les catholiques honorent avec une foi profonde. Alors, que vous soyez originaire de l’île d’Émeraude ou que vous souhaitiez apporter un peu de charme irlandais à la fête de Pâques dans votre famille, découvrez ces traditions pour éventuellement leur faire une place dans votre foyer.

1 De la viande au plafond

Il s’agit d’une tradition pour les amateurs de viande. Pendant le carême, certaines familles irlandaises suspendent de la viande salée – souvent du bacon – au plafond de leur maison pour symboliser la tentation. Le dimanche de Pâques, le morceau de bacon est mis sur le feu et l’arôme délicieux se répand ainsi dans toute la maison pour préparer la famille au banquet à venir.

Cependant, si vous ne souhaitez pas suspendre un morceau de bacon, vous pouvez toujours suspendre quelque chose d’autre que vous aimez et que vous avez peut-être sacrifié pendant le carême, comme votre barre chocolatée préférée, et l’ouvrir le dimanche de Pâques.

2 Sémage de graines

Si le temps le permet, les Irlandais sèment des graines dans leur jardin le Vendredi saint. Cette tradition symbolise la croissance et la renaissance, et est particulièrement appropriée à cette période liturgique de l’année.

3 Le pain du Vendredi saint

Dans de nombreux pays anglophones, le Hot Cross Bun est toujours préparé pour le Vendredi saint. Ces brioches sont marquées individuellement d’une croix pour symboliser la croix du Christ. Les épices représentent celles qui avaient été utilisées pour embaumer Son corps.

4 Les œufs du Vendredi saint

Selon cette tradition, les œufs pondus par les poules le Vendredi saint étaient marqués d’une croix et conservés pour le dimanche de Pâques. Le jour de la résurrection, les œufs sont cuits et la famille s’assoit pour commencer la célébration de Pâques en beauté. Selon une autre coutume, les œufs étaient décorés et enveloppés dans un beau ruban coloré.

5 Les œufs crus du Dimanche de Pâques

Si vos enfants aiment chanter et danser, voici une tradition charmante que vous pourriez adapter. Autrefois, les enfants irlandais chantaient et dansaient pour leurs amis et voisins le dimanche de Pâques. En récompense de leurs efforts, ils recevaient des œufs crus. Ils allaient ensuite faire cuire les œufs sur un feu dans un champ. Si vos enfants n’apprécient peut-être pas les œufs crus, ils aimeront sans doute recevoir un petit œuf au chocolat pour leurs danses et leurs chants.

6 La danse de Pâques

Les adultes participent également à un concours de danse et les meilleurs reçoivent comme prix un gâteau, appelé Barmbrack. Bien que cette tradition ne soit plus perpétuée, elle pourrait être adoptée dans votre paroisse avec une bonne pâtisserie et de belles danses !