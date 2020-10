Une expérience fondatrice

Thibault et Florence Jarry, jeune couple marié depuis un an, ont tous deux abandonné leur métier pour s’engager à temps plein au service de l’Eglise et des plus pauvres. Lui est comédien, elle, diplômée d’une école de commerce, travaillait dans une fondation visant à préserver des savoir-faire et des filières françaises. Installés depuis début septembre à Aubervilliers, commune limitrophe de Paris en Seine-Saint-Denis, au cœur d’un quartier sensible, ils ont choisi de donner deux ans de leur vie pour répondre de manière radicale à l’appel du Pape François à révolutionner le monde par la tendresse.

« La miséricorde change le monde, elle le rend plus juste et moins froid », déclarait le souverain pontife en mars 2013. Une exhortation à vivre de la miséricorde qu’a fait sienne Misericordia, association fondée par Romain et Rena de Chateauvieux, à Santiago du Chili, et qui a profondément marqué Florence et Thibault. Chacun de leur côté, ils ne se connaissent pas encore, ils partent en mission au Chili en 2015 et 2016. C’est là, dans les quartiers pauvres de la capitale, qu’ils se rencontrent pour la première fois.

Peu après leur retour, ils se fiancent et réfléchissent déjà à un lieu d’engagement au service de leurs prochains. « Sur quoi veut-on fonder notre vie, notre couple, notre famille ? » se demandent-ils alors. Restés très proches de Misericordia depuis leur retour de mission, c’est tout naturellement qu’ils se mettent au service de cette œuvre catholique ayant des lieux de mission au Chili, en Argentine, et depuis 2018, en France, à Aubervilliers.

Pour Florence, cet engagement, bien que tout récent, se révèle être une expérience fondatrice pour leur couple. Le premier grand chamboulement, c’est de travailler ensemble. « On fait ensemble les visites aux familles du quartier, on mène ensemble les projets de Misericordia en France, on vit ensemble la compassion, on prie ensemble », confie-t-elle à Aleteia. « Cette mission unit et fait grandir notre couple. Nous sommes amenés à nous décentrer de nous-mêmes, à regarder autre chose que notre couple, ce qui n’est pas si évident quand on est jeunes mariés ».

Une vie bien chargée

L’engagement au sein de Misericordia passe par des actions très concrètes, liées à des projets sociaux et pastoraux touchant à l’éducation et à la santé. À Aubervilliers, cela passe par une vie d’apostolat auprès des plus pauvres. Thibault et Florence rendent visite à de nombreuses familles, offrant leur présence, leur amitié et leur prière. Ils organisent une foule d’activités, notamment pour les femmes et les enfants du quartier : du soutien scolaire, des sorties diverses, des activités artistiques, les samedis des « petits frères » pendant lesquels les enfants sont invités à jouer et qui attirent près de 80 jeunes chaque samedi. Enfin, une fois par semaine, Thibault et Florence partent à la rencontre des gens de la rue à l’occasion des « maraudes de la miséricorde ».

TFJ Thibault Jarry

Tous ces engagements et activités sont portés par la communauté dans une vie de prière intense : tous les jours, le couple et les missionnaires de Misericordia se retrouvent pour les laudes, une heure d’adoration, la messe et finissent leur journée par les complies. À 15 heures (heure de la passion de Jésus comme immense preuve de la miséricorde divine), l’ensemble de la communauté Misericordia dans le monde s’unit pour prier le chapelet de la divine miséricorde, donné par Jésus à sainte Faustine le 13 septembre 1935.

Faire chaque petite chose avec un grand amour

Si leur vie de couple missionnaire est bien chargée, demeure cependant un seul et unique objectif : celui de tout faire par amour. « Dans tout, même dans une partie de foot avec les enfants du quartier, nous sommes appelés à regarder l’Autre avec amour. La pédagogie de Misericordia ne vise pas la progression scolaire, la performance à tout prix, mais avant tout à transmettre et refléter en toutes choses l’amour et la tendresse qui viennent de Dieu et qui passent par nos cœurs. En tout, nous nous efforçons de faire en sorte que l’enfant ou l’adulte en face de nous se sente aimé maintenant et par Dieu depuis toute éternité. C’est au final le fait de se savoir aimé qui permet de grandir et de se relever », explique Florence.

TFJ Le centre éducatif Misericordia à Aubervilliers.

Une mission qui s’inscrit dans le long terme, notamment avec le projet de construction d’un Centre Misericordia à Aubervilliers. Une mission exigeante, face à laquelle il leur arrive de se sentir très petits, très faibles. Dans ces moments-là, Thibault et Florence se remémorent que « le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont capables, mais rend capables ceux qu’Il a choisis ».