Créé en Terre sainte autour des années 1070, l’Ordre de Malte est considéré comme la plus ancienne organisation caritative au monde. « Aujourd’hui, les Français utilisent de plus en plus internet, et surtout depuis le confinement. C’est une nouvelle façon de faire beaucoup de choses depuis chez soi ». Fortes de ce constat, les équipes de l’ordre viennent de lancer les « Défis Malte » , leur première plateforme de crowdfunding, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de participer de façon très concrète à leurs actions de terrain en finançant des projets près de chez eux.

« C’est très nouveau pour l’Ordre de Malte de lancer une campagne de financement participatif où plusieurs personnes financent ensemble des projets très concrets », explique à Aleteia Géraldine Barral, directrice marketing de l’association. L’objectif est que « les personnes puissent choisir un projet et le financer exclusivement, au lieu que leur don soit affecté à l’ensemble de la mission globale », poursuit-elle.

« Donner le choix » aux donateurs

Ces projets, dont le coût est compris entre 5.000 et 10.000 euros, correspondent à des besoins très concrets émis par les équipes du terrain. Le donateur peut ainsi participer s’il le souhaite à l’achat de deux tentes, de percolateurs et de gobelets qui serviront à réunir des sans-abris pendant le week-end en Île-de-France, ou à l’achat de quatre couveuses pour de grands prématurés à Madagascar. Trois projets ont déjà été mis en ligne ; d’ici fin novembre, ils devraient être au nombre de dix. « Nous voulons avoir un catalogue de projets très différents qui balayeront l’ensemble du territoire et couvriront l’ensemble des missions de l’Ordre de Malte, et donner le choix à la personne de ce qu’elle a envie de soutenir. Cela valorise les actions de terrain et donne des moyens à nos bénévoles ».