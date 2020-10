À l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, le 1octobre, l’association les Petits Frères des Pauvres a diffusé une vidéo destinée à alerter sur l’isolement de nos aînés. On y voit une bande d’amis regardant un match de football dans un bar parisien. Mais l’écran saute brutalement juste avant le dernier quart d’heure, les privant de la fin du match et générant une déception générale.

La phrase suivante surgit à l’écran : « Imaginez qu’à partir du 1er octobre, vous soyez privés de tout lien jusqu’au 31 décembre. Pour ce dernier quart de l’année, plus d’amis, plus de familles, plus d’internet ». Une femme âgée au visage triste apparaît alors : « Insupportable, hein ? C’est pourtant ce que je vis toute l’année ». Une façon d’alerter symboliquement sur la situation tragique des personnes âgées isolées qui sont privées, selon les petits Frères des Pauvres, du dernier quart de leur existence puisque statistiquement, on entame le dernier quart de sa vie à l’âge de 60 ans.