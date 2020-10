Les hommes d’Ile-de-France invités à monter vers le Sacré-Cœur de Montmartre

En écho à la prière des évêques de France pour confier la France au Cœur de Jésus le 8 juin 2020 et à la prière de consécration de Paris aux Cœurs unis de Jésus et Marie par Mgr Aupetit le 15 août dernier, la Marche de Saint-Joseph organise une montée jubilaire vers le Sacré-Cœur destinée à tous les hommes, époux et pères de famille d’Ile-de-France. L’occasion de rendre grâce, de déposer ses difficultés du moment et de confier sa famille, son pays et l’Eglise universelle au Cœur Sacré de Jésus.

En raison des restrictions sanitaires, la basilique ne pourra accueillir que 600 personnes. En fonction du nombre d’inscrits, les familles seront invitées à rejoindre les pèlerins à partir de 20h pour le témoignage de Laurent Landete, ancien modérateur de la communauté de l’Emmanuel et actuel directeur général délégué du Collège des Bernardins. Ce témoignage sera suivi par un temps d’adoration et de confessions. A 22h, la messe anticipée sera célébrée par le Frère Burle, o.p., aumônier national des SUF, puis consécration au Cœur-Sacré de Jésus. L’adoration de nuit sera possible pour tous ceux qui se seront inscrits auprès de la basilique.