Le beau geste de Martin Braithwaite à l’attention d’un supporter handicapé

Il aurait pu sortir en trombe et traverser le passage clouté au nez et à la barbe des passants sans leur accorder le moindre signe d’attention. Et pourtant, Martin Braithwaite, qui vient de récupérer le numéro 9 au Barça, a choisi d’en faire autrement.

Alors qu’il sortait du centre d’entraînement de Barcelone (Espagne), le joueur de 29 ans a vu un supporter en fauteuil roulant électrique qui le regardait depuis le trottoir. L’attaquant a immédiatement arrêté sa voiture, mis son masque sur son visage puis quitté le véhicule afin d’aller faire un selfie avec son admirateur. Un joli geste qui a été saisi à la volée et salué par ses fans .

[#Bienveillance] Un grand joueur, c'est celui qui fait autant de beaux gestes sur mais aussi en dehors des terrains 🙏 Martin Braithwaite 👏 @MartinBraith#Football #Inclusion #Handicap pic.twitter.com/UkKhdUabFw — Coeur Handisport (@CoeurHandisport) October 8, 2020